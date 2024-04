Je to lákavé. Svítí slunce, máte energii „zadarmo“. Část nákladů pokryjí dotace. Budete se chovat ekologicky. Pokud tedy chcete. Jenže opravdu se pořízení fotovoltaiky vyplatí? Nemusí to tak být vždycky. Proč? „Protože někdy zkrátka máte malou nebo jen nárazovou spotřebu,“ vysvětluje v podcastu Pavel Matoušek ze společnosti Innogy.

Třeba o fotovoltaice sníte, protože se chystáte rekonstruovat dům nebo chalupu, možná stavíte úplně nové bydlení. Naplánujte si ale nejdřív všechno ostatní.

„Fotovoltaiku byte vlastně měli budovat až ve chvíli, kdy už máte všechno ostatní kolem domu hotové. Abyste věděli, jestli do ní opravdu chcete a můžete investovat,“ říká Pavel Matoušek, expert na fotovoltaiku společnosti Innogy.

Přemýšlet o ní ale můžete klidně už dlouho dopředu. Alespoň o tom, jestli se vám vyplatí.

Panely všude kolem

Možná bydlíte ve městě, nebo už na rodinném domě fotovoltaiku máte. Logicky vás napadne, jestli byste ji náhodou nemohli instalovat i na chatu nebo chalupu. A vlastně to není špatná myšlenka. Měli byste ale vědět, co od toho čekáte.

„Na chalupě, kterou trvale neobýváte, budete logicky šetřit jen ve chvíli, kdy energii spotřebováváte, tedy pár dní v měsíci,“ upozorňuje Pavel Matoušek. „Návratnost investice se tím logicky prodlouží.

close info Jan Rampich zoom_in Na chalupě, kde jste jednou týdně se bude investice vracet hodně dlouho.

Dobře počítejte

Nejčastější případ, kdy se fotovoltaika nevyplatí, představují paradoxně moderní úsporné domy. Když máte dobře zateplené stěny, podlahu i střechu a dbáte na pořízení úsporných spotřebičů, kterých nemáte „zbytečně“ moc, možná se ukáže, že by se vám solární panely vůbec nevyplatily. Vyrobily by zkrátka i ve slabších měsících víc, než spotřebováváte.

Proto je dobré předem naplánovat, co a jak budete využívat, a až podle toho se o fotovoltaice rozhodnout. Samozřejmě vám to nebrání si ji pořídit, ale bude to trochu zbytečná položka, protože za ni zaplatíte víc, než kdybyste odebírali běžně ze sítě.

close info Daikin zoom_in Máte malou spotřebu a dobré zateplení? Možná pro vás nejsou soláry to pravé.

Nechte si poradit

Jde vám z toho celého hlava kolem? Pak je nejjednodušší nechat celou tuhle práci na profesionálech. Najděte si spolehlivou firmu, která se fotovoltaikou zabývá, případně tímhle úkolem pověřte odborníka ve své stavební firmě nebo architekta, který má projekt na starosti.

Ti všichni by měli umět vypočítat, jestli se vám solární panely vyplatí, nebo ne. A vy pak budete mít s jejich pořízením o trochu jasněji.