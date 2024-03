Je v únoru brzo? Nebo v březnu pozdě? Kdy se vlastně správně pustit do řezu ovocných stromů? „Pro každý ovocný strom to platí jinak, pro některé brzy je pro jiné pozdě,“ říká v podcastu zahradník. Každý druh má totiž své ideální období. Když ho nedodržíte, může to být i jejich konec.

Naplánovali jste si, že se o nadcházejícím víkendu pustíte do řezu ovocných stromů? Případně to máte v plánu za týden? Letošní teplá zima k tomu svádí a přeci jen je březen, to je přece čas střihání stromů. Jenže zatímco pro jabloně a hrušně to platí stoprocentně, jiným ovocným dřevinám byste mohli spíš ublížit.

První na řadě

Jestli máte na zahradě jen jabloně a hrušně, případně drobné ovoce, chystáte se právě teď správně. K jejich řezu je totiž skutečně nejlepší doba, zvlášť, když je mírná zima. S velkými úpravami můžete dokonce začít už v listopadu nebo prosinci, obecně ale platí, že v předjaří, když nehrozí mrazy, je pro jejich úpravu ta správná chvíle. Stromy totiž umí na úpravu dobře zareagovat a pokud opravdu nepřijdou během dvou nebo tří dnů velké mrazy, rány se krásně zacelí a strom se připraví na květ i následnou úrodu.

close info ondrejsustik / Shutterstock zoom_in Jabloně i hrušně jsou na řadě jako první. Začít můžete už v zimě a pokračovat teď, v předjaří.

Až po květu

Jiné je to s peckovinami, tedy třešněmi, meruňkami nebo švestkami. Někdy se říká, že se mají řezat až po úrodě. Jenže to by bylo pro třešně v červenci, kdy hrozí sucha a pro švestky až v září, kdy už je zima za rohem a stromy mají málo času na regeneraci. „Nejlepší je doba okolo květu, přesně před nebo těsně po,“ doporučuje Vojtěch Ptáček. „Když to nestihnete a skončíte v květnu nebo červnu, nic se neděje, protože stromy mají i tak zbytek vegetačního období, aby se zahojily.“

close info YanaKotina / Shutterstock zoom_in Do třešňových květů nechte střihat nikdo. Ale až opadají, přijde čas právě na třešeň.

Neplatí to ovšem pro broskvoně. Ty stříhejte už společně s jabloněmi koncem února a začátkem března. Mívají totiž velké přírůstky a je tedy lepší ostříhat je dřív.

Zvláštní případy

Z pravidla, že na řez stromů není v předjaří moc brzy, ale existují dvě důležité výjimky, u kterých by vás to možná nenapadlo. „Je to ořešák, který jsme sice zvyklí vnímat jako ořech, jenže botanicky je to peckovina,“ vysvětluje odborník. A na rozdíl od třešní nebo meruněk, kterým březnový řez uškodí jen málo zvlášť v teplé zimě, právě ořešák byste zbytečně vysílili.

close info halilin / Shutterstock zoom_in Ořešák i révu řežte až ve chvíli, kdy mají delší nové výhonky.

Když do něj totiž říznete během března, začne ronit obrovské množství mízy, kterou jen tak nezastavíte a i stromu to bude trvat docela dlouho. A tím se zbytečně oslabí. Radí se proto ořešák řezat až později, ve chvíli, kdy mají nové přírůstky větví asi 10 až 15 centimetrů. To samé pak platí pro révu. Takže chcete-li se dočkat pěkné úrody hroznů, můžete klidně počkat až na červen.