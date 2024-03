Detektivka, kde se ztratila důležitá závěť po miliardářovi. Film o dědicích, kteří se předhánějí, která varianta závěti platí. Knížka o lačné manželce, která přijde o všechno kvůli psímu útulku. Sledovat to zpovzdálí je velká legrace. Jenže co kdyby se to týkalo vás? „Na závěť není nikdy brzy,“ říká v podcastu notářka Tereza Kubišová.

Třeba jste o tom ještě nikdy nepřemýšleli, možná pomalu uvažujete, jak byste měli a chtěli jednou rozdělit svůj majetek. Zvažujete, co si kdo zaslouží, nebo co by komu udělalo radost. Kdo by se lépe postaral o byt, kdo zvládne práci na chalupě nebo bude dál pěstovat rodinný sad.

A třeba si říkáte, že je zbytečné to řešit, ať si jednou děti všechno rozdělí samy. Podle notářky to ale není dobrý nápad. Radí nic neodkládat a s řešením dědictví začít hned, jakmile máte nějaký majetek.

Všem podle zákona

Pokud nemáte třeba víc nemovitostí, tedy pozemky a domy včetně třeba chatky někde u řeky a zároveň nemáte žádné potíže v rodině, možná to pro vás bude úplně jednoduché. Pokud jste totiž spokojení s tím, jak dědictví rozdělí zákon, závěť teoreticky sepisovat nemusíte. „Polovinu pak, pokud jste sezdaní, dostane zákonný partner, o druhou polovinu vašeho výlučného jmění a společný majetek se podělí s vašimi dětmi, případně zase s jejich potomky,“ vysvětluje Tereza Kubišová.

close info Cast Of Thousands / Shutterstock zoom_in Chcete předejít hádkám a zklamání? Sepište závěŤ včas, ať všichni vědí, s čím mohou počítat.

Na nikoho jiného ale zákon nepamatuje a pokud chcete, aby si chatku nechala sestřenice, jejíž rodiče jste sice kdysi vyplatili, ale léta se o ni stará a jezdí na ni mnohem častěji, měla by smůlu.

Co říká závěť

Co vlastně? To, jak a komu chcete majetek rozdělit, pokud nemá úplně respektovat správnou dědickou posloupnost. Třeba které dítě dostane byt a které chalupu. Nebo komu připadnou šperky po babičce. Nebo i to, že se má z dědictví úplně vynechat manželka, jak to známe z filmů.

„Určitě se ujistěte, že v závěti zmíníte veškerý majetek,“ zdůrazňuje notářka. „Protože ten, který se v ní neobjeví, dostanou podle práva zákonní dědicové.“ Zároveň doporučuje sepsat závěť hned ve chvíli, kdy nějaký významnější majetek nabydete. „Nikdy nevíte, co život přinese. A dokud máte dobré vztahy v rodině, je lepší říct, že to po vaší smrti bude tak a tak.“

close info fizkes / Shutterstock zoom_in Na nic nečekejte. Dědictví řešte hned, jakmile se vám narodí děti anebo získáte majetek.

Notář jako poradce

Jak by to vlastně mělo celé probíhat? Tereza Kubišová rozhodně doporučuje sepsat závěť s notářem. Ten vám totiž dokáže poradit nejen s úředními formalitami, ale i s případnými zákrutami dědického práva.

Také vás nenechá do závěti napsat něco, co by se po vaší smrti mohlo ukázat jako neplatné, a probere s vámi všechny vaše možnosti. Může přidat i doporučení k řešení některých situací, protože je dost dobře možné, že už je s jinými klienty prožil ze všech možných stran.

Navíc závěť sepsaná takzvaně „veřejnou listinou“ právě v notářské kanceláři je úředně nejspolehlivější a podle zákona „nejsilnější“. Budete si jistí, že je platná, originál se uloží právě u notáře a nikdo ji nebude složitě hledat po šuplících ani jinde, protože se po vaší smrti přesouvá přímo na soud.

A kdybyste si náhodou za pár let její znění rozmysleli nebo si pořídili třeba dům na Maltě? Vždycky můžete sepsat novou, která začne platit místo té původní.