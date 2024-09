Chystáte se před víkendem na velký nákup cibulek? Ještě počkejte. Nebo si je kupte, ale zatím dobře uskladněte. „V září ještě hrozí, že vám místo jarních květů nevyroste vůbec nic,“ varuje v našem podcastu Jana Bucharová.

Poradnu nejen o sázení cibulovin si přehrajte přímo TADY:

Za pár měsíců je budete netrpělivě vyhlížet. První žluté, bílé a modré hlavičky, které jasně ohlásí, že je jaro konečně tady. Aby vás ale opravdu potěšily, je potřeba zasadit je správně. A taky v tu pravou chvíli.

Zasaďte je správně a za pár měsíců vám ohlásí příchod jara.

Pozor na teplé počasí

Možná si říkáte, že v teple cibulky před zimou pěkně zakoření. Stejně, jako jedna z našich posluchaček. Jenže teplé počasí může cibulovinám spíš uškodit. „Je riziko, že začnou předčasně rašit, a to před zimou nechceme,“ vysvětluje odbornice.

V teple hrozí cibulkám napadení plísní.

Proto je lepší, když počkáte až na dobu, kdy teploty dlouhodobě klesnou k deseti stupňům. Což může být v říjnu, ale s teplejším podzimem klidně i začátkem listopadu.

Ochrana před plísní

„V teplejším počasí navíc hrozí, že cibulky napadne botrytida, plíseň, na kterou bývají často náchylné,“ doplňuje Jana Bucharová. Ani jí ale nesvědčí nižší teploty. Když počkáte, riziko napadení plísní se výrazně sníží.

Zeminu vylehčete a nebojte se sázet opravdu do hloubky.

Dostatečná hloubka

Až půjdete konečně sázet, vezměte si k ruce pořádně ostré nástroje. Co je totiž pro jarní cibule ještě důležité, je dostatečná hloubka sázení. Až tam, kde je půda už teď chladnější. A kde je sluníčko nebude na jaře lákat dřív, než by to bylo vhodné.

„Nebojte se je dát opravdu hluboko, narcisům klidně vykopejte jamku hlubokou patnáct centimetrů,“ doporučuje odbornice. Když je ještě v prvním roce přikryjete mulčem, budou na zimu dokonale chráněné.