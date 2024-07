Honí vás na chalupě mlsná? Nebo se k vám na neděli ohlásila návštěva? A přitom se vám nechce ani trochu pustit do náročného pečení. „I pro mě je léto odpočinkový čas, kdy nemám potřebu experimentovat, ani trávit moc času v kuchyni,“ říká v našem podcastovém rozhovoru pekař a cukrář Josef Maršálek. Zkuste jednoduchý recept podle jeho doporučení. Zaručeně si pochutnáte!

Rozhovor s Josefem Maršálkem nejen o letním pečení si poslechněte TADY:

„Když máte zahradu a na ní roste jakékoli ovoce, maliny, rybízy, jahody, třešně nebo višně, pečte obyčejnou dobrou bublaninu,“ doporučuje jednoduchost Josef Maršálek. Zároveň ale přidává svůj další oblíbený letní koláč, v němž vynikne právě chuť ovoce a přitom nadá moc práce.

close info Jack7_7 / Shutterstock zoom_in Použijte ovoce, které vám právě uzrálo, nebo zrovna bylo nejpěknější v obchodě. Ohromíte každou návštěvu.

Začněte korpusem

„Stačí ten úplně základní, vajíčka, cukr a mouka,“ pokračuje cukrář ve výčtu. Na korpus tedy ušlehejte sníh z 4 bílků. Do zcela pevného sněhu pak postupně zašlehejte 4 žloutky, a 4 lžíce cukru. Nakonec už jen stěrkou vmíchejte 6 lžic polohrubé mouky a pečte v koláčové formě v troubě předehřáté na 160 °C až krásně zrůžoví, asi 30 minut.

Šlehačka nebo krém?

Až bude těsto upečené, přijde čas na jeho potření. V tuhle chvíli si rozhodně vystačíte s obyčejnou šlehačkou, kterou můžete podle chuti osladit, vylepšit třeba vanilkou nebo ji nechat hrát v moučníku jen tak, jak je.

close info Tatiana Vorona / Shutterstock zoom_in Krém nahoře nebo dole? To už je jen na vás.

Pokud se vám ale chce věnovat víc úsilí, připravte si krém diplomat. Svařte 200 ml mléka s vanilkovým luskem. Mezitím stranou ušlehejte 3 žloutky s 40 g cukru a 20 g škrobu do pěny.

Do žloutkové směsi pak pomalu a za stálého míchání přilijte polovinu mléka, celou směs pak opět za stálého míchání přilijte do mléka na plotně a vařte ještě asi 3 minuty, až směs zhoustne do pudinkové konzistence.

Za stálého míchání pak nechte krém vychladnout a dejte asi na hodinu ještě ztuhnout do lednice. Pak krém pomalu a opatrně promíchejte stěrkou. Vyšlehejte dotuha 100 g vysokoprocentní šlehačky a tu už pak do krému jen jemně založte.

Ovoce na závěr

Na vychladlý piškot naneste podle chuti šlehačku nebo krém (případně si nechte část šlehačka ještě navrch), poklaďte čerstvým ovocem a pokud chcete dodat moučníku slavnostní nádech, tak ho ještě pocukrujte. „Tohle je opravdová sezonní chuť,“ rozplývá se Josef Maršálek. Tak si ji užijte s ním.