Podcast: Záludnosti křížení rostlin: Jestli chcete stejné dýně, tohle nedělejte

close info Shutterstock

Tereza Pavcová 3. 9. 2024 clock 2 minuty

„No podívej, co nám to tady vyrostlo! To nám asi prodali pokažená semínka!“ Zhrozíte se možná při pohledu na to, co se objevilo na novotvar, který se objevil v záhonu s dýněmi. Jenže pozor – roste na něm víc odrůd? Pak za to semena nemůžou. „Dýně se zkříží raz dva,“ vysvětluje v našem podcastu zahradní odbornice Jana Bucharová.

Epizodu podcastu nejen o křížení rostin najdete TADY: Zkušení pěstitelé tohle dobře vědí. Jenže možná s pěstováním dýní teprve začínáte. Nebo jste se zatím drželi jedné odrůdy a protože vám to jde, rádi byste se pustili do dalších. Jenže by se vám pak snadno mohlo stát, že vám na jedné rostlině vyroste dýně úplně odjinud. Nebo dokonce „nová odrůda“. Bohužel s nejistým výsledkem, jestli bude vůbec dobrá. A už vůbec ne, pokud jste si z vlastních dýní chtěli schovat semínka. Leť semínko, leť Proč je to problém? Dýně, stejně jako tykve, cukety nebo okurky, patří mezi takzvaně cizosprašné rostliny. To znamená, že pokud to jde, opylují své květy nejraději pylem z jiné rostliny. „Navíc ho často přenáší nejen vítr, ale i hmyz, který s ním dokáže doletět pěkně daleko,“ upozorňuje Jana Bucharová. close info EnriqueO / Shutterstock zoom_in Třeba náhodou vypěstujete krásné "okrasné" dýničky. Jestli jste si ale chtěli schovat semínka té skvělé máslové nebo dubové odrůdy, křížení radši předcházejte. Daleko od sebe Tahle skutečnost rozhodně neznamená, že byste si museli vybrat jediný druh dýně, nebo cukety, a toho se už navždy držet. Nebo alespoň letos. Jen byste měli volit pečlivě. Kdo má opravdu velký pozemek, pomůže mu dýně jednoduše oddělit. „Prostorová izolace vyžaduje alespoň dvě stě metrů, někdy i víc,“ vypočítává odbornice. „Druhou variantou je izolace časová. To znamená, že si vyberete odrůdy, z nichž jedna pokvete výrazně dřív, než druhá. Díky tomu se nestihnou zkřížit.“ close info Aunyaluck / Shutterstock zoom_in Každá odrůda ve vlastním foliovníku? I to je řešení! Ruční práce Máte malou zahradu a stejně vás láká pěstování více odrůd dýní, které pokvetou současně? Vyzkoušejte jiné odrůdy v jiných letech. Anebo se spolehněte na klasickou ruční práci. „Tyhle metody se používají dlouho a jsou docela spolehlivé, jen to samozřejmě vyžaduje docela dost úsilí,“ říká Jana Bucharová. „Semenáři obvykle postupují tak, že obalí květy do sáčků a opylují je pak ručně, štětečkem.“ Takže jestli máte čas a chuť věnovat se zrovna takové mravenčí – nebo spíš včelí a čmeláčí – práci, můžete mít odrůd dýní kolik jen chcete. I na malé zahrádce. Související články close Podcasty Jak předejít znechucení z partnera: Vztahová koučka o pravidlech pro fungující dlouhodobý vztah close Podcasty Podcast s radami zkušené zahradnice: Žluté listy okurek řešte rychle

tag Dýně Rostliny

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články