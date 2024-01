„Pojď, půjdeme krmit kachny,“ lákáme občas děti či vnoučata k vycházce. Je to určitě chvályhodná činnost a k pohybu na vzduchu přidáte ještě dobrý skutek. „Dejte ale pozor, jaké krmení s sebou balíte,“ upozorňuje v našem podcastu ornitoložka Dita Hořáková. „Abyste jim místo přilepšení neuškodili.“

Zimní sobota nebo neděle po obědě, žádné plány, snad jen krátká procházka. V tu chvíli není nic lákavějšího, než sbalit pytlík suchého pečiva a vydat se k nejbližšímu vodnímu toku, kde přezimují labutě, kachny i další vodní ptáci. A trochu se pokochat tím, jak jim chutná, jak se někde o kus starého chleba perou a jinde zase partner přinese družce to, co uloupil ostatním. Idylka ale může mít pro ptáky rychlý konec. A změnit to můžeme jen my, krmící lidé.



Krmte kachny i další divoké ptáky. Noste jim ale to, co jim dělá dobře.

Pečivo nechte doma

„Pár kousků pečiva dejme tomu za týden ptákům problém nezpůsobí,“ vysvětluje odbornice. Jenže když jich bude deset denně a každý den po celou zimu, může být tato dieta pro ptáky i smrtelná. Proč? Pečivo kachny a labutě sice zasytí, jenže zároveň jim nic nepřinese – z hlediska jejich výživy má skoro nulovou hodnotu. Výsledkem je, že mají sice plná břicha, ale ve skutečnosti trpí podvýživou. A když se přemírou pečiva krmí mláďata, mohou se u nich objevit vývojové vady.

Jeden kousek pečiva labutím neublíží, nemůžou jim ho ale nosit všichni a každý den.

Pečivo navíc doslova schovává ještě jedno nebezpečí. Nikdo si totiž nemůže být jistý, v jakém stavu je a jestli ho nasušil opravdu dostatečně. V chlebu, rohlících i houskách se tak mohou skrývat spóry plísní, které se zatím neprojevují na povrchu, uvnitř už ale číhají ve větším množství. Ptáky tak můžete krmením nejen podvyživit, ale ještě nakazit něčím, co byste sami rozhodně nechtěli.



Salát i profi strava

Na samotném přikrmování vodního ptactva ovšem nic zlého není. Je to podobné, jako když v chladných měsících sypete ptákům do krmítka. Navíc si přitom sami užijete pohyb na čerstvém vzduchu a uděláte něco pro tělo. Jak to tedy dělat správně?



Granule můžete nakoupit do zásoby a ptáci v nich dostanou všechno, co jim prospívá.

K vodě noste to, co ptákům opravdu prospívá. Můžou to být trochu oschlé nebo zavadlé kousky zeleniny, skvělý je salát nebo natě, listy kedluben nebo slupky, třeba z kořenové zeleniny či jablek. Všechno ale skladujte do použití v lednici a dejte si pozor na už zmíněné plísně. Ptákům prospějí i různé druhy semínek a obilovin, případně rýže vařená v nesolené vodě.

Kdo chce být ještě zodpovědnější a chodí k vodě často, může si dokonce pořídit speciální krmivo. Vypadá podobně jako malé granule třeba pro křečky, je označené přímo jako krmivo pro vodní ptáky a obsahuje všechno, co opravdu potřebují. Pak už jen stačí najít si oblíbené místo u řeky nebo rybníka a pustit se do krmení.