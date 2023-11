close info shutterstock.com

Eliška Krausová 3. 11. 2023 11:00 clock 2 minuty video

Vyrobte krmítko pro ptáky z PET lahví, je to snadné! A proč je důležité, aby takové krmítko bylo automatické, samonásypné? Nejen to se dozvíte v další epizodě podcastu iReceptář do ucha.

Podcast iReceptář do ucha si poslechněte tady: Proč ptáky v zahradě potřebujeme? Ptáci v zahradě nejsou jen hezkou podívanou, ale jsou i její velmi důležitou součástí – když k vám budou rádi létat, když se u vás na zahradě dokonce zahnízdí, pomohou vám v boji proti škůdcům. Důležité je, aby měli tyto tři věci zajištěné: vodu, potravu a bezpečí. Pozor na kočky Krmítko je nutné zavěsit nebo připevnit tak, aby se k němu nedostaly kočky. Nebo aby se na krmítko pro malé ptáky nedostali ti velcí, kteří by menším vše vyzobali. Umístěte krmítko tak, aby z něj ptáci měli rozhled a mohli včas před případnými predátory uletět. Proč je samonásypné krmítko lepší Tam, kde se srocuje větší množství ptáků, pak stačí jeden nemocný, který pak prostřednictvím svého trusu může nakazit všechny ostatní. Proto jsou lepší krmítka, která mají co nejmenší plochu, na které ptáci mohou stát. Navíc je krmivo lépe chráněné před deštěm, protože ho vypadne vždy jen malé množství. close info shutterstock.com zoom_in Sýkora koňadra se drží jen drápky - není tu prostor pro to, aby jiní ptáci znečistili krmivo Mnoho variant Nejjednodušší krmítka vám při výrobě zaberou 5 minut – stačí do nich vsunout tyčky jako bidýlka, naplnit a zavěsit. Pro vytváření otvorů budete potřebovat nůž na koberce nebo skalpel, ale skvělá je i práce s horkem, tedy tavení děr pomocí páječky nebo nahřáté kovové tyčky či hřebíku – jen ho držte v chňapce. Nelíbí se vám PET lahve? V tomto videu (Nadine Baut/YouTube) uvidíte, že se dají šikovně zakrýt přírodním materiálem. Zdroj: Youtube Pozor na chybu, ať ptákům neublížíte PET lahve jsou při výrobě oblíbené, protože nic nestojí a dobře se s nimi pracuje. Ovšem jakýkoliv řez do lahve vyrobí ostrou hranu, o kterou se ptáci mohou ošklivě zranit. Proto všechny řezné hrany oblepte silnější izolepou nebo leukoplastí. zdroj: zivazahrada.cz, thespruce.com

tag Krmítko Ptáci Zahrada

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít