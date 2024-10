New Africa / Shutterstock

Vysadíte stromek, pár týdnů se těšíte z toho, jak prospívá, a na jaře je z něj najednou jen suchý kmínek, který neobrazí. Přitom mu viditelně nic nebylo. Nebo ano? „Může za to takzvaný květináčový efekt,“ vysvětluje v poradně podcastu iReceptář do ucha odbornice na zahradní témata Jana Bucharová.

Poradnu podcastu, mimo jiné o sázení stromků, si poslechněte TADY:

Nakupovat stromky není zrovna levná legrace. Nemluvě o tom, co práce dá je správně zasadit. O to víc pak člověka mrzí, když zajdou. Možná měly málo vláhy. Nebo naopak moc. Mráz přišel dřív, než stihly pořádně zakořenit. Ale taky je klidně možné, že jste je zahubili přílišnou snahou o to, aby jim bylo dobře.

Trocha toho, trocha tamtoho

Stane se to snadno i zkušenému zahradníkovi. Stačí, kdy stromek sázíte do ne zrovna výživné půdy. Nebo když koupíte kontejnerovaný kus. Ve snaze, aby se měl dobře, do připravené jámy nasypete kompost, přidáte správné hnojivo a nejlépe ještě trochu právě koupené, krásně vonící zeminy. Jen ať je stromku dobře. Přesně toto ho ale může zahubit. I když ne hned.

close info Radovan1 / Shutterstock zoom_in Jáma na vysazení musí být nejen dostatečně velká. Důležitý je i její obsah.

Ať se snaží sám

V čem je tedy problém? „Když bude mít stromek v jámě výbornou, výživnou zeminu a ta okolo bude, zjednodušeně řečeno, méně lákavá, tak to kořeny nemotivuje, aby se rozrůstaly,“ vysvětluje odbornice. Právě to ale stromek potřebuje pro to, aby sílil, získával vláhu i dostatek živin a celkově prospíval. A pokud zůstane jen „v květináči“ hrozí, že brzo zajde.

close info William Edge / Shutterstock zoom_in Do jámy přidejte klidně kompost, ale jen část celkového objemu.

Hlavně promíchat

Řešení je přitom úplně jednoduché. Při sázení smíchejte kompost, nebo i čerstvý substrát, se zhruba polovinou objemu okolní zeminy. Díky tomu si na ni stromek „zvykne“ a nebude mít s rozrůstáním do okolí žádný problém.