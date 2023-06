3 bleskové letní dezerty za pár minut. Budou vám stačit jen tři ingredience

Letní večer, konec grilování a chuť na dezert. To je ideální chvíle pro špízy, kousky i plátky ovoce rozložené na mřížce. Přidejte trochu cukru nebo medu, možná pro jistotu olej a jako pojistka úspěchu poslouží vanilková zmrzlina. Zkuste to s našimi tipy a třemi recepty. Zjistíte, že připravit fantastické a přitom geniálně jednoduché dezerty i saláty nejen z letního ovoce zvládnete i vy.

Maso i saláty už jsou snědené, ale uhlíky ještě sálají a vám je téměř líto, že už je po grilování. To je ovšem ideální chvíle pustit se do přípravy ožehlého dezertu. Ovoce dostane ještě lepší chuť a použít ho pak můžete nejen k přípravě sladké tečky. Hodí se i do salátů a třeba grilované citrusy udělají parádu v letních koktejlech i domácích limonádách, kterým dodají nádherně nakouřenou chuť.

Krájejte a nespěchejte

Grilovat můžete téměř jakékoli ovoce. Od exotického, jako jsou ananasy, banány nebo mango, po domácí stálice, včetně hrušek, jablek a švestek. Na gril patří dokonce i šťavnaté ovoce, jako jsou třeba melouny a jahody. Stačí je grilovat opravdu rychle, případně si pomoct kusem alobalu či podnosem, které zachytí šťávu kapající na uhlíky.

Klíčem k úspěchu je vybírat plody, které ještě tak úplně nedozrály. Zralejší ovoce je sice sladší, ale na grilu by se rozpadalo a vytékalo by z něj moc šťávy. Vybírejte proto radši méně zralé kousky. Ty větší pak nakrájejte na kousky, menší můžete nechat vcelku a malé dokonce napíchat na špejle.

Aby se všechno dobře propeklo, nespálilo a zároveň nerozpadlo, je dobré dodržovat podobné zásady jako při přípravě masa. Ovoce položte na gril a nechte ho podle velikosti být 3 až 5 minut. Teprve pak ho otočte opakujte to samé z druhé strany.

Grilované broskve vyniknou samotné, s vanilkovou zmrzlinou, přelité rozpuštěnou čokoládou i v salátu s čerstvým sýrem. Zdroj: Shutterstock.com

Ožehnuté broskve

Nepřezrálé broskve přepulte, vypeckujte a řeznou stranu potřete trochou medu. Mřížku grilu potřete nejlépe přepuštěným máslem. Pokud vám nevadí, že na ovoci nebudou vypálené „mřížky“, můžete taky na gril položit grilovací alobal, speciální papír na grilování nebo hliníkový tác a grilovat ovoce na něm. Tak navíc zachytíte všechnu případnou šťávu a můžete ji pak použít do marinády nebo jako přísadu do limonády či sangrie.

Broskve grilujte 5 minut z každé strany. Podávejte je s vanilkovou zmrzlinou. Nebo, pokud chcete o něco víc experimentovat, doplňte je čerstvým kozím či kravským sýrem a listovým salátem s trochou čerstvě mletého pepře.

Lžička tuku, špetka cukru

Ani jedno není tak úplně nutné. Trocha cukru a chuťově neutrálního oleje, jako je třeba řepkový, nebo másla, ale dokážou na grilu zázraky. Za prvé pomůžou předejít tomu, aby se ovoce přichytilo na mřížku. A za druhé umí zesílit všechny chutě a třeba z obyčejného banánu udělat jedinečnou pochoutku.

To samé dokáže i sůl. Nebojte se proto malou špetku přihodit, pokud ovoce při grilování nebo po něm potíráte glazurou.

Hotové špízy potřete glazurou a posypte semínky anebo drcenými oříšky. Zdroj: Shutterstock.com

Ovocné špízy z grilu

Špejle namočte asi na 30 minut do vody a pak na ně střídavě napíchejte kostky vodního melounu, poloviny jahod, plátky banánu a ananasu. Všechny kousky by měly být zhruba stejně silné, aby pěkně dosedly na mřížku. Mřížku lehce potřete řepkovým olejem a špízy grilujte na středně silném žáru asi 3 minuty z jedné strany, pak otočte dopřejte mu stejnou dobu z druhé strany. Mezitím v misce prošlehejte 1 lžíci medu, šťávu z 1 limety, špetku kajenského pepře (podle chuti) a špetku soli. Glazurou potřete grilované špízy a podávejte ještě teplé, třeba s kopečkem šlehačky.

Žádné chyby

Ovoce je křehčí než maso a proto se snadněji přilepí k mřížce a může se i rozpadnout. Aby se to nestalo, je potřeba dávat připravené kusy na správně rozpálený gril. Ideální je střední teplota. Jak ji poznáte? Opatrně přidržte ruku asi 12 centimetrů od uhlíků a počítejte. Pokud ji na místě udržíte asi 5-6 vteřin, má gril správnou teplotu. O něco nižší (6-7 vteřiny) může být drobné ovoce, vyšší (5-6 vteřin) pro větší kusy a pevnější ovoce. A pokud grilujete větší kousky a bojíte se, že se úplně neprohřejí, jednoduše do prvního otočení přikryjte gril víkem.

Že patříte k těm, kdo vůbec nemají odvahu zkoumat, jak moc je gril rozpálený a jestli se všechno propeklo? Vezměte si na pomoc alobal a počkejte, až uhlíky skoro vychladnou. Pak se začnou teprve dít kouzla.

Jablka pečená v popelu podávejte se zmrzlinou, šlehačkou nebo třeba politá medem. Zdroj: Shutterstock.com

Jablka v popelu

Možná jste do popela jako malí zahrabávali brambory. S jablky tahle metoda funguje stejně dobře a výsledek ochutnáte výrazně rychleji.

Celá jablka (můžete z nich ale vykrojit jádřinec a zkrátit tak dobu pečení) zabalte do kusů silnějšího alobalu. Balíčky pak zahrabte do vychládajících uhlíků a nechte je uvnitř asi 30 minut – pokud máte uhlíky v ohništi. Nebo 1 hodinu, pokud jsou v grilu. Ten totiž chladne rychleji. Kdo chce, může do otvoru po jádřinci přidat lískové oříšky a po lžíci medu a másla. Hotová jablka nechte asi 10 minut zchladnout a podávejte jen tak, případně přelitá medem a máslem. Jedinečná budou se skořicovou nebo vanilkovou zmrzlinou.

