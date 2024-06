Pestrobarevné, jako nádherná louka, nebo klidně jen v jednom či dovu odstínehc. Letničkové záhony jsou chloubou nejednoho zahrádkáře. Na jejich osetí přitom ještě není pozdě. „Musíte jen počítat s tím, že pokvetou později,“ vysvětluje naše zahradní odbornice Jana Bucharová.

Jestli vás letos jako mnoho dalších vyhnalo ze zahrady chladné počasí a hodně přeháněk, možná teď smutně koukáte na připravené letničkové záhony. Tím spíš vás asi potěší zpráva, že co jste nestihli doteď, klidně můžete ještě dohnat. „Zasít teď můžete vlastně jakékoli letničky, které není potřeba předpěstovávat třeba už v březnu, ale hodí se k přímému výsevu,“ radí odbornice.

5 letniček, které ozdobí záhon až do podzimu:

close info Shutterstock.com zoom_in Černucha může kvést modře, existují ale i růžové či bílé varianty.

Černucha, která roste opravdu rychle a pokvete klidně už za měsíc

close info marilyn barbone / Shutterstock zoom_in Usušený měsíček použijete do čajů i mastí.

Měsíček, který je v kvetení skoro stejně rychlý a navíc je léčivý

close info Shutterstock.com zoom_in Lichořeřišnice se klidně poplazí po plotě.

Lichořeřišnice, které to sice bude trvat o něco déle, ale zase můžete květy i listy přidat do letních salátů

close info Hans Linde z Pixabay.com zoom_in Chrpy pokvetou později, ale objeví se i za rok. Stejně jako většina ostatních "lučních" letniček.

Chrpy, které už skoro sice nenajdete na mezích, ale pomalu si hledají cestu právě do "zahradních" luk

close info Photosbypatrik / Shutterstock zoom_in Zkusíte klasický, nebo třeba některý asijský mák?

Vlčí máky a některá z jejich úžasných plnokvětých variet, pokvetou sice za delší dobu, ale zase vás potěší ještě v pozdním létě

Postarejte se o ně

Teplo, které už panuje, letničkám jen prospěje a porostou o to rychleji. Pamatujte si ale, že co pro vás mohly v květnu udělat jarní deště, musíte teď dohnat sami. „Dopřejte jim proto dostatek vláhy, klidně zalévejte každý den, ať mohou semínka vzklíčit a vyrostou co nejrychleji,“ doporučuje na závěr Jana Bucharová.