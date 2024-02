Chcete záhonům dodat nálož minerálů a přitom si na zahradu nechcete pustit chemii? Kvalitní zdroj je možná mnohem blíž, než by vás napadlo. Je to odpad, je zadarmo a navíc dovede nahradit neekologickou rašelinu, jak v poradně našeho podcastu vysvětluje odbornice Jana Bucharová.

Jestli jste doteď házeli lógr jen do odpadu, je to věčná škoda. Zvlášť v případě, že máte vlastní zahradu nebo alespoň pár truhlíků na balkoně. Rostlinám totiž lógr prospěje mnohem víc a vy si navíc ušetříte místo v odpadcích.

Když lógr vysypete do kompostu, obohatíte ho o cenné živiny.

Odpad plný živin

Používat lógr v zahradě má hned několik výhod. A je vlastně jedno, jestli ho vyhodíte do kompostu, nebo vychladlým a naředěným čistou vodou rovnou zalijete třeba keře, které mají rádi kyselejší půdu, třeba vřesy, azalky nebo rododendróny a samozřejmě růže. Lógr obsahuje velké množství draslíku, fosforu, dusíku a hořčíku a můžete jím hnojit přímo hnojit všechny rostliny, kterým prospívají, jako součást kompostu by ale měl vyhovovat všem. Z rozemletých a navíc spařených bobů se do půdy dostanou ještě rychleji.

Nemůžete kávu rovnou kompostovat? Usušte ji a použijte později.

Vytoužené odlehčení

Že jezdíte na zahrádku jen jednou za týden či dva a pořádnou kávu si vaříte jen doma? Ani to není problém. Slitý lógr nechte usušit (rozložený na podnose nebo ve vychládající troubě) a schovávejte si ho třeba do velkého kyblíku od jogurtu. Na jaře, až budete zakládat nové záhony a hnojit půdu pak tenhle poklad použijte k vylehčení vlastního kompostu – nebo jakéhokoli substrátu bez příměsi. Poslouží totiž podobně jako perlit, písek nebo rašelina a přitom je zadarmo.

Zatímco žížaly vůně kávy vyloženě láká, jiné živočichy odpuzuje, Třeba mravence, mšice a slimáky.

Vítaní přátelé

Je vám to pořád málo? Tenhle argument vás rozhodně přesvědčí a do koše už nevyhodíte ani lžičku lógru. Sedlinu totiž milují žížaly. Takže ať ji na zahradě vysypete kamkoli, můžete si být jistí, že je přiláká a zajistí tak další prokypření půdy.

A stejně jako si lógr oblíbily žížaly, nedělá prý dobře mravencům, mšicím a hlavně slimákům. Nefunguje sice jako stoprocentní ochrana, ale i kdyby odradil alespoň část z nich, prokáže vám dobrou službu.