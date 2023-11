Dvacetiletí si na sociálních sítích nadšeně sdílejí fotky rostliny, kterou vy už dávno znáte. Víte, jak o ni pečovat? A proč má vlastně díry v listech? To a mnohem víc se dozvíte v podcastu iReceptář do ucha od naší odbornice Jany Bucharové.

Svět se do ní zbláznil

Rostlina s obřími listy plnými děr či okének ovládla v posledních letech nejen sociální sítě, ale charakteristický děrovaný list se stal i oblíbeným dekorem. Nenajdete papírnictví, hračkářství ani obchod s bytovými doplňky, kde by se motiv této rostliny neobjevil, od polštářků po tapety.

Ve Spojených státech se za posledních pět let stala tak oblíbenou, že zejména větší exempláře se prodávají za stovky dolarů. Kousky s převážně bílými či narůžovělými listy pak patří mezi nejdražší pokojovky na světě.



Potřebuje džungli

O jaké rostlině je řeč? Je to pokojovka sedmdesátek neboli monstera skvostná (Monstera deliciosa) z čeledi áronovitých. Pochází z Mexika a Střední Ameriky a pokud chcete, aby vám prospívala, udělejte jí podmínky takové, jaké jsou v její domovině.



close info Shutterstock.com zoom_in Vzdušnými kořeny se monstera opírá v džungli o strom, doma o koupený kůl

I pro začátečníky

Monstera je oblíbená nejen pro zajímavý vzhled listů a někdy až impozantní rozměry, ale také proto, že se o ni zvládne postarat i úplný začátečník. Stačí dodržet pár podmínek a monstera bude žít roky a roky.



Slunce a vlhko

Rostlina vyžaduje rozptýlené, ale určitě ne přímé a ostré světlo, to by mohlo spálit její překrásné listy. Zálivku chce mírnou a určitě jí méně uškodí sucho než přelití. Co jí udělá dobře je občasné rosení – vodou převařenou nebo destilovanou, aby se na listech neusazovaly minerály. Na zálivku je také lepší voda odstátá, ale monstera je takový držák, že jí ani voda z kohoutku v podstatě neublíží.



Péče navíc

Listy monstery není třeba leštit, ale je dobré je čas od času otřít od prachu, aby v nich mohla fotosyntéza probíhat naplno. Mezi květnem a srpnem ji každých 14 dní přihnojte, jinak jí postačí kvalitní vzdušný substrát. V létě jí svědčí teploty mezi 20 a 25 °C, přes zimu nižší, ideálně 16 až 18 °C.



close info Shutterstock.com zoom_in Množení pomocí řízků není nic složitého

Množení je zábava

Dělejte to jako dnešní dvacátníci: množte si monsteru a řízky vyměňujte za řízky jiných rostlin! Je to totiž velmi snadné, stačí odříznout část rostliny, na které jsou patrné vzdušné kořínky. V přírodě je rostlina spouští, aby se zachytily buď země nebo kmenu stromu, ve kterém má rostlina oporu. Takový řízek nechte ve vodě a až se objeví kořínky, přesaďte ji do substrátu.

Řízky či vzrostlé rostliny pak můžete vyměňovat na takzvaných rostlinných swapech, najdete je ve svém okolí nejčastěji ve facebookových skupinách.



Kdy přesadit?

Mladé rostlony se doporučuje přesazovat každým rokem, u velkých stačí ročně obměňovat asi 5 centimetrů svrchní části půdy. Každopádně listy začnou pořádně narůstat až ve chvíli, kdy se rozrostou kořeny v květináči, takže s přesazováním nespěchejte.

Při přesazování si vezměte rukavice – při poranění rostliny z ní vytéká šťáva, která může u lidí i zvířat dráždit kůži a sliznice. Rostlina je jinak nejedovatá a tam, odkud pochází, se dokonce jedí její plody. Mají krásnou chuť a vůni, odkud pramení i název rostliny – deliciosa.





Jak přesadit velkou monsteru a ošetřit její kořeny se podívejte videu od Leafy Luster/YouTube

Díry v listech

A proč má tedy monstera díry v listech? Teorií je více, jednou z nich je ta, že listy s okénky lépe přijímají světlo. Toto vysvětlení se ale zatím nepodařilo prokázat. Druhá teorie, kterou si poslechněte v podcastu iReceptář do ucha, je mnohem pravděpodobnější a logičtější.

