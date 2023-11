close info profimedia.cz

Eliška Krausová 14. 11. 2023 14:36 clock 2 minuty video

„Určitě má i v listopadu smysl vysazovat narcisy,“ říká odbornice. Co to znamená v praxi nebo jak ochránit rostliny před holomrazem se dozvíte v podcastu iReceptář do ucha.

Zalévejte

Než přijdou mrazy, rostliny dobře zalijte. Vlhká půda totiž udržuje teplotu lépe než půda suchá. Na zálivku si vybírejte ráno a dopoledne, kdy se vláha lépe vstřebá.

Zamulčujte

Ať už použijete listovku, borku nebo chvojí, určitě tím rostlinám prospějete. „Středomořské bylinky zakryjte chvojím, pod listovkou by mohly trpět vysokou vlhkostí,“ radí odbornice Jana Bucharová Použijte větrolamy

Rostlinám škodí nejen mráz, ale i vítr, který je ochlazuje i při vyšších teplotách. Chraňte je tedy dřevěnými stěnami, suchými zídkami nebo třeba živým plotem. Zahřejte je

Nad rostliny, které by mráz zahubil, natáhněte netkanou textilii. Sledujte předpověď počasí, abyste ji stihli včas pořídit a umístit.

close info profimedia.cz zoom_in Krásné skleněné zvony či poklopy v zimě zahradu ochrání i ozdobí Angličané vědí

Na obrázcích britských zimních zahrad často uvidíte krásné skleněné zvony, nad kařdou rostlinou jeden. Jsou to taková minipařeniště, která v zimě chrání před mrazem, v létě pak například před slimáky. U druhé varianty je však třeba dbát na větrání. Zvony nebo poklopy je možné koupit i u nás, vyrábějí se z plastu, který je levnější a není tak křehký.

Pro inspiraci se podívejte, jak snadné je si poklop vyrobit vlastními silami.

David Domoney/YouTube Zdroj: Youtube Vyrobte si sami

Kupované poklopy vás vyjdou na stovky korun, při velkém množství na tisíce. Přitom si je můžete sami vyrobit – snadno a zadarmo. Použijte plastové lahve, na velké rostliny barely od vody, uřízněte jim dno, zapíchněte do země nad rostlinou a otevřete víčko. Malé rostliny můžete zakrýt obrácenou zavařovačkou – to se hodí pro mladé rostlinky, které ještě mrazu tolik neodolají. A pokud se obáváte, že by plastové poklopy mohl odnést vítr, udělejte do nich tři až čtyři dírky, ze silného drátu vyrobte cosi jako stanový kolík a poklop zajistěte.

zdroj: www.diyncrafts.com, balconygardenweb.com





share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít