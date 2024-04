To slovo zní jako příšera, která se po nocích plíží zahradou a hledá ztracené sazeničky. Nebo jako ošklivá choroba, co napadá ty nejpěknější květy. Ani jedno nemůže být dál od pravdy. „Mykorhiza je vlastně oboustranně výhodné soužití rostlin s houbami. A běžně probíhá na každé zahradě,“ říká v rozhovoru zahradník Josef Mazurek.

Novou epizodu našeho podcastu nejen o mykorhize najdete přímo TADY:

Jestli máte v rodině malé děti, možná jste četli nebo slyšeli o knížce německého lesníka Petera Wohlebena Tajný život stromů. Píše v ní mimo jiné o tom, jak se stromy „dorozumívají“ pomocí podhoubí, které je pod zemí spojuje, jak si přes něj posílají živiny i varovné signály. Jestli ne, nevadí.

A i kdyby ano, možná vás zaskočí, že stejně se umí houby využívat i rostliny, které pěstujete na zahradě, od rajčat po okrasné květiny. I když je vlastně otázka, kdo koho tady využívá.

Já tobě a ty mně

„Mykorhiza jsou úplně jednoduše různé druhy hub. Ty se navazují na kořeny rostlin a žijí spolu v symbióze,“ vysvětluje zahradník Josef Mazurek ze Zahradnictví Flos. „To znamená, že rostlina dodává určité živiny, které houba neumí vyrobit a naopak houba zase poskytuje rostlině nějaké některé živiny navíc.

To nutí rostliny lépe kořenit a mají i lepší vodní režim.“ Takže když na ně zapomenete se zálivkou, hned neuschnou, ale umí si lépe poradit i s přemokřením nebo s tím, jak vláhu čerpají z půdy, v níž rostou.

close info SEMmology / Shutterstock zoom_in Houby pomáhají rostlinám vytvořit větší kořenový byl a lépe tak hospodařit s vodou i odolávat škůdcům.

Možná už ji taky máte

Byla by ale chyba představovat si, že soužití rostlin a hub je něco nového. Ani náhodou. Jen my jsme o něm dlouho neměli ani tušení. Pro obě strany výhodná symbióza ovšem funguje tisíce let. A i v případě, že jste si zatím nekoupili jediný pytel substrátu s mykorhizou, ji možná dávno máte na zahradě.

close info Lucky Business / Shutterstock zoom_in Rajčata odolnější vůči plísni? Klidně i díky mykorhize.

„Kompost obsahuje spoustu živých organismů. Samozřejmě nejen houby, ale i ty, respektive jejich mycelium, podhoubí,“ popisuje Josef Mazurek. „Pokud tedy máte kvalitní kompost, používejte ho. Rostlinám tak můžete hodně pomoci.“

Nic univerzálního

Záleží ovšem na tom, jak konkrétně chcete, aby houby působily. Chcete obecně obohatit substrát v trvalkovém záhonu? Nebo podpořit růst trávníku bohatého na půdopokryvné „plevele“ i trávy? Pak jsou kompost a jeho "divocí" obyvatelé to pravé.

close info KYTan / Shutterstock zoom_in Ne každá houba na kořenech škodí.

Pokud vám jde ale o podporu konkrétního druhu rostlin, nemůžete spoléhat jen na něj. „Rostliny žijí v symbióze s různými druhy hub a ne každá ji umí ocenit. Nemůžeme použít k rajčeti to samé, co budeme používat k rododendronům,“ varuje odborník. Proto je zapotřebí vědět, kterou rostlinu chceme podpořit a jakým konkrétním druhem hub je to možné. Pokud ale tohle uděláte správně, rostliny vám poděkují a budou prospívat tak, jak ještě nikdy.