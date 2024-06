close info Profimedia

Tereza Pavcová 14. 6. 2024 clock 2 minuty

Je to tak lákavé a vypadá to přece úplně jednoduše. Panely koupíte i v hobbymarketu. Položíte na konstrukci. Připojíte pár drátů. A svítíte nebo hřejete. Nic, co by nedokázal průměrný český kutil. „Pokud je zároveň elektrikář, tak ano,“ říká v našem podcastu Pavel Matoušek.

Poradnu o fotovoltaice si přehrajete přímo TADY: „Pokud s tím ale nemáte alespoň základní zkušenost, rozhodně bych to nedoporučoval,“ dodává vzápětí odborník ze společnosti Innogy. Důvodů je hned několik a potýkat se nechcete s následky žádného z nich. Je to protizákonné Nařízení vlády číslo 194/2022 totiž naprosto jasně říká, že vyhrazené elektrické zařízení, jako je i fotovoltaická výrobna, smí uvést do provozu jenom osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Za jeho nedodržení sice nepůjdete do vězení, ale pokud se cokoli stane, je to jen na vás. close info anatoliy_gleb / Shutterstock zoom_in Podobná zařízení smí oficiálně opravdu zapojit jen proškolený elektrotechnik. Je to složité

A teď vůbec nemyslíme samotné zapojení, které samozřejmě obtížné je, zvlášť pro laika. Jde spíš o další kroky, které s fotovoltaickou elektrárnou souvisejí. Třeba nutná revize a taky připojení do sítě, abyste mohli nevyužitou elektřinu posílat dál, případně mohli čerpat elektřinu ve chvílích, kdy jí nevyrobíte dost. „Pokud si soláry zapojíte sami, je úplně klidně možné, že souhlas distributora k připojení do sítě jednoduše nedostanete,“ upozorňuje Pavel Matoušek. close info frau.sytoff / Shutterstock zoom_in Když necháte fotovoltaiku instalovat odbornou firmu, dosáhnete na dotaci a budete moct třeba i vyměnit okna nebo zateplit fasádu. Je to zbytečné Rozhodně se tím připravíte o pěknou částku. „Pokud si totiž postavíte fotovoltaiku sami a pak byste chtěli žádat o dotaci, nemůžete si doložit náklady jako práci svépomocí,“ připomíná odborník. Podrobný popis dotačního programu tuhle možnost úplně vylučuje a vy se tak připravíte o možnost, nechat si zaplatit téměř polovinu nákladů na pořízení elektrárny od státu. „Je to trochu podobné, jako když se zeptáte, jestli si můžete sami postavit dům,“ dodává Pavel Matoušek. Můžete. Otázka ale je, jak kvalitní ta stavba bude. Související články close Podcasty Podcast: Jak se po padesátce dostat zpátky do formy. Odborník ví, co vám pomůže! close Podcasty Vyjeďte si: 7 nejzajímavějších zoologických zahrad pro letní výlety.

tag Dotace Elektrárna Elektřina Fotovoltaika Innogy Instalace

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít