Podcast: Borůvkovou marmeládu podle receptu našich babiček nic nepřekoná

Borůvkovou marmeládu milují skoro všichni Češi. Ostatně i Monika Kořínková, která marmelády vaří pod značkou Monamy, říká, že jahodová, rybízová a borůvková marmeláda jsou svatá trojice českých džemových chutí. Pusťte se do její přípravy i vy, zaručený recept je úplně jednoduchý a dovoluje i různá vylepšení. Poslechněte si i další zajímavosti ze světa marmelád v nové epizodě podcastu i Receptář do ucha, třeba během přípravy té nejlepší borůvkové.

Lesní stráně jsou už pár týdnů zbarvené modře. Letošní počasí borůvkám překvapivě svědčí a tak je úroda dost veliká. Jestli jste si při pohledu na ně vzpomněli na prázdniny u babičky a už jste upekli koláč i uvařili mísu nadýchaných knedlíků, možná přišla ta pravá chvíle na borůvkovou marmeládu. A my máme ten nejlepší recept. Zkusíte ho taky?

Domácí borůvková marmeláda chutná jako prázdniny u babičky. Zdroj: Shutterstock.com

Poctivý recept našich babiček

Recept je opravdu jednoduchý. A můžete se rozhodnout, jestli chcete zavařovat pěkně po staru a bez chemie, anebo jestli si vypomůžete moderním želírovacím cukrem či jiným prostředkem. Výsledná marmeláda bude v obou případech skvělá. Borůvky jsou totiž samy o sobě tak dobré, že žádné velké vylepšování nepotřebují.

Do hrnce nasypte 1 kilogram borůvek a krátce je povařte. Pokud volíte rychlejší cestu, přisypte želírovací cukr 1:2 nebo 1:3 podle vlastní chuti a dál povařte ještě alespoň 5 minut, až začne marmeláda želírovat.

Kdo si nechce nic ulehčovat, přidá do povařených borůvek asi 8 g jablečného nebo citrusového pektinu smíchaného s pár lžičkami cukru. Dobře promíchejte, chvilku provařte a pak přisypte asi 500 g cukru (nebo méně, záleží na vás).

Povařte alespoň 5 minut a minutu před koncem vaření ještě přidejte 1 lžíci citronové šťávy. Pokud chcete, proveďte želírovací zkoušku na vychlazeném talířku. Ještě horkou marmeládu nandejte do čistých a sterilizovaných sklenic a pevně zavíčkujte.

Kanadské nebo lesní? Záleží na tom, jaký si přejete výsledek. Zdroj: Shutterstock.com

Z kanadských borůvek? Raději ne

Toužíte po zavařenině jako od babičky? Pak vám opravdu nezbyde nic jiného, než si vyhradit jedno či dvě odpoledne na sběr borůvek v lese. Případně si připlatit za ovoce od profesionálního sběrače.

Zavařit můžete i kanadské borůvky. Musíte ale počítat s tím, že bude mít marmeláda trochu jinou chuť, než jste zvyklí. V tomhle případě se navíc rozhodně vyplatí schovat do skleniček vlastní úrodu nebo to, co vás nechají načesat sousedi. Kupované kanadské borůvky naopak skoro nikdy v chutnou marmeládu neproměníte.

Trocha borůvkové na bílém chlebu nebo toustu? Nejlepší snídaně. A nejen v létě. Zdroj: Shutterstock.com

Trochu jiné chutě

Přepadla vás nakonec touha experimentovat? Borůvky jsou chuťově poměrně specifické, a tak se obtížněji snoubí s něčím dalším. Jestli jich máte málo, můžete je třeba smíchat s dalším zahradním ovocem – červeným či černým rybízem nebo malinami.

Jen o trochu jinou marmeládu vykouzlíte, když při vaření přidáte vanilkový lusk, svitek skořice nebo pár tobolek kardamomu. A kdo chce, může dokonce cukr nahradit v obdobném poměru medem. Počítejte ale s tím, že převařený med pak funguje jen jako konzervant a sladidlo. Jeho ostatní léčivé vlastnosti vysoká teplota zničí.

