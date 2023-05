Nejkrásnější letničky: víte, že se dají jíst? Možná pěstujete v truhlíku poklad!

Věděli jste, že jsou begonie a petunie jedlé? Že si můžete z truhlíku za oknem uloupnout do salátu jedlé květy nebo listy muškátu? A jaký recept s krásně fialovými, modrými nebo červenými květy hravě zvládnete?

Zajímá vás, jak to udělat, aby vaše letničky hezky vykvetly a který salát vysadit a vysít? Nejen s tím vám poradí naše odbornice Jana Bucharová v další epizodě podcastu iReceptář do ucha. V této poradně se také dozvíte, jak předělat trávník na květinovou louku a jestli máme také máčet hrách předtím, než ho vysejeme do záhonu.

Moderní švih na talíři

Jedlé letničky jsou skvělý způsob, jak dát vašemu jídlu moderní švih, nové chutě i barvy. A nemusíte pro ně chodit nikam daleko, většinu z nich totiž tak jako tak už pěstujete ve svých truhlících a záhonech.

Hana Stuchlíková a Jana Bucharová v novém podcastu iReceptář do ucha. Zdroj: VLM

Muškáty chutnají po citrónech

U listů platí, že čím mladší, tím sladší. Nejlepší je květiny sklízet, dokud jsou mladé. Buď jejich květy, nebo před rozkvetením jejich listy. Některé – jako třeba lichořeřišnice, zvaná též kapucínek – jsou štiplavé, skoro jako ředkvičky. Některé voní a chutnají po citrónech, jako například muškáty. Většina jedlých květin příliš silnou chutí neoplývá, ale třeba u takových máslových sušenek to vůbec nevadí – tam se přidávají ne pro svou chuť, ale krásné barvy a tvary, které ze sušenek udělají něco jedinečného.

Čerstvé květy můžete přidávat do salátů, polévek, zdobit jimi dorty nebo menší zákusky. Hezky vypadají zalité spolu s ovocem v želé.

Na brutnák pozor

Sbírejte a jezte jen to, co bezpečně poznáte. Pokud s jedlými květinami začínáte, s jejich množstvím to nepřehánějte, zacházejte s nimi spíš jako s kořením či dekorací, ne jako s hlavní surovinou.

A přestože naše babičky ledacos přežily, není nutné zkoušet všchno na vlastní kůži. Například dříve tolik oblíbený brutnák se dnes už jíst nedoporučeje, jelikož se zjistilo, že obsahuje i karcinogenní látky.

Sušenky s jedlými květy jsou hitem internetu. Zdroj: shutterstock.com

Rozkvetlé sušenky

Vyšlehejte 60 g změklého másla se 65 g cukru, až směs zesvětlá, pak vmíchejte 2 lžíce medu. Přidejte 180 g hladké mouky a špetku soli, můžete přidat citronovou kůru, sušené květy levandule, nebo 2 lžíce najemno nasekaných ořechů. Těsto zabalte do folie a nechte v chladu aspoň 30 minut. Těsto pak vyválejte mezi dvěma archy pečicícho papíru na sílu asi půl centimetru.

Vykrojte kolečka, cca 5 cm v průměru. Na kolečka dejte okvětní plátky nebo celé květy a lehce přimáčkněte, můžete si pomoct bílkem jako lepidlem. Při 180 °C pečte 10-12 minut, až okraje začnou zlátnout. Můžete také naznačit kolečka vykrajovátkem, položit na ně květiny a přes papír znovu převálcovat a znovu vykrojit. Ideální budou macešky, okvětní plátky karafiátů, chrpy, muškátů, begonie ledovky, lnu.

Bylinkové máslo s květy můžete připravit na slano i na sladko. Zdroj: shutterstock.com

Květinové máslo s bylinkami

Na 125 g změklého másla přidejte asi 2 lžíce květů a bylinek. Skvělé je květenství pažitky, chrpa, měsíček a pak libovolné bylinky. Můžete vše smíchat se špetkou soli a pak v pečicím papíru vytvarovat váleček, který necháte v lednici ztuhnout. Nebo můžete máslo a sůl smíchat jen namletými bylinkami, vytvořit váleček a ten zvenčí obalit v barevných okvětních plátcích. Pro sladké máslo vynechte sůl a přidejte trošku medu.