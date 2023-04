Nejlepší trvalky do stínu: Velký přehled. Bohyška není jediná kráska! Podívejte

Máte na zahradě stín či temné zákoutí, které byste chtěli probrat k životu? Které trvalky vydrží i drsný život a můžete je bez obav vysadit do stínu či polostínu a vysadit je klidně i pod stromy? Vybrali jsme pro vás ty nejodolnější druhy, které jsou téměř bezúdržbové.

Při pěstování nepotřebují moc péče, stačí jim kyprá a vlhká půda. Některé z nich - půdopokryvné - vytváří husté koberce a daří se jim i ve stínu stromů. Jejich krása je nenápadná, listy zdobí zahradu v tlumených odstínech zelené, bílé a vínové. O to víc však potěší svými květy nejroztodivnějších tvarů.

Více o trvalkách se dozvíte v našem podcastu:

Bohyška (Hosta sieboldiana, funkie)

Snáší stín i vysokou vlhkost, potřebuje propustnou půdu a pokud ji vysadíte na suché místo, budete ji muset často zalévat. Na podzim nebio v časném jaru ji můžete rozdělit a rozsadit. Dorůstá do 60 cm.

Bohyška (funkie, hosta) Zdroj: profimedia.cz

Zvonek česnáčkolistý (Campanula alliariifolia)

Je to méně známý druh zvonku, dorůstá do výšky 40 cm a jeho listy se skutečně podobají listům česnáčku. Potřebuje polostín až stín, vlhko a dostatek živin.



Zvonek česnáčkolistý Zdroj: profimedia.cz

Kostřava (Festuca)

Jsou to odolné trávy, kterým se dobře daří i v chladu a temnu. Vyžadují vlhkou, dobře propustnou půdu. Patří mezi trvalky, které přežijí několik málo let, takže je potřeba je pak obměnit. Jsou to rostliny nízké (10-40 cm), hodí se jako obruba záhonů.

Kostřava Zdroj: profimedia.cz

Kapradiny (Polypodiophyta)

Mají rády vlhko, stín a ve většině případů kyselou půdu. Dodají zahradě tajemný prvek a jsou velmi elegantní a dekorativní. Hodí se i jako podrost listnatých stromů. Klasikou je pérovník pštrosí nebo kapraď samec.

Kapradiny Zdroj: profimedia.cz

Vřesy a vřesovce (Calluna, Erica)

Jejich květy zdobí zahradu téměř celý rok – vřesovce najdete jarní, podzimní i zimní, vřesy kvetou od července do zimy. Potřebují kyselou půdu a dostatek vody, nejlépe dešťové. Na zimu je dobré zakrýt je chvojím.

Vřes (Calluna) Zdroj: profimedia.cz

Vřesovec (Erica) Zdroj: profimedia.cz

Tlustonitník klasnatý (Pachysandra terminalis)

Tohle je opravdu houževnatá rostlina – přežije mráz, sucho a je zelená i v zimě. Vytváří pěkné koberce, takže může posloužit i jako náhrada za trávník, dokonce i pod stromy. Kvete velmi nenápadně.



Tlustonitník klasnatý (Pachysandra terminalis) Zdroj: profimedia.cz

Čechrava (Astilbe)

Její chundelatá květenství v bílé a růžové jsou ozdobou každého trvalkového záhonu. Variety najdete od nízkých až po víc než 50 cm vysoké. Daří se jí jak v záhonech, tak v nádobách, na jaře je dobré rozdělit její trs a tak ji namnožit. Je mrazuvzdorná, má ráda vlhkou, propustnou a mírně kyselou půdu.



Čechrava (Astilbe) Zdroj: profimedia.cz

Čemeřice černá (Helleborus niger)

V Anglii se jí říká vánoční růže, protože v tamějších podmínkách kvete i v tomto období, u nás vykukuje ze sněhu už v předjaří. Má nenápadné bílé, nazelenalé či nachové květy, které vydrží velmi dlouho. Prospěje jí občas přídavek vápníku, jinak není náročná.



Čemeřice černá (Helleborus niger) Zdroj: 123rf.cz

Zběhovec (Ajuga)

Je vhodný pod stromy, kde může nahrazovat trávník. Kvete modře a fialově, ale zdobné jsou u některých variet i jeho listy se světlým okrajem nebo naopak listy zbarvené do karmínova.



Zběhovec (Ajuga) Zdroj: 123rf.cz

Rodgersie

Hezky vzrostlá trvalka (kolem 1 metru), která má tmavě zelené, ale někdy i bronzové listy s ostrým okrajem. Kvete růžovým, bílým nebo červeným hroznem od června do července. Je mrazuvzdorná a na svém místě vydrží i desítky let.



Rodgersia Zdroj: profimedia.cz

Konvalinka (Convallaria)

Její nádherná vůně stojí za pěstování, i když je o ní známo, že je jedovatá. Dá se pěstovat i v nádobách, potřebuje propustnou půdu, ideálně mírně kyselou, dá se pěstovat i pod stromy. Množit ji můžete oddělením cibulek, nejlépe v létě.



konvalinka (Convallaria) Zdroj: 123rf.cz

Liriope

Středně vysoká (30 cm) trvalka je pozoruhodná svými fialovými květy. Je citlivá na mráz, takže je lepší ji vysadit na chráněném místě a přes zimu zakrýt chvojím. Také se jí říká podzimní modřenec. Její listy jsou úzké, ostré, připomínají tak spíš trávy.



Liriope Zdroj: 123rf.cz

Dymnivka (Corydalis)

Kvete růžově a fialově od časného do pozdního jara. Časem vytvoří půvabné koberce, můžete jí zaplnit místo pod stromy. Má ráda vlhko, ale ne mokro, je mrazuvzdorná. Pozor, je jedovatá.



Dymnivka (Corydalis) Zdroj: 123rf.cz

Udatna (Aruncus)

Tato mrazuvzdorná rostlina, jejíž variety rostou do výšky mezi 30 a 150 cm, zaujme svým střapatým bílým květenstvím. Kvete (podle variety) od května do srpna, vyhovuje jí stín i polostín, vlhká humózní půda. Je vhodná jako podrost pod stromy.



Udatna (Aruncus) Zdroj: 123rf.cz

Škornice (Epimedium)

Tato půdopokryvná a mrazuvzdorná rostlina kvete drobnými bílými, oranžovými či karmínovými kvítky na dlouhých stoncích, které se pak ladně pohupují ve větru. Dorůstá do 40 cm.



Škornice (Epimedium) Zdroj: profimedia.cz

Zdroj: redakce časopisu Receptář