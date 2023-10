Chcete, aby vás živý plot co nejrychleji ochránil před zraky sousedů? A víte, které druhy keřů rostou přímo bleskově? Další tipy na jejich pěstování, ale i na péči o podzimní zahradu najdete v poradně podcastu iReceptář do ucha.

Koupili jste pozemek bez plotu? Chcete, aby na vaši zahradu už nebylo vidět, ale nechcete ji na druhou stranu obehnat betonovou zdí? Pak určitě přemýšlíte o živém plotu. Nějakou chvíli potrvá, než z něj vyroste hustá clona, ale když vsadíte na ty správné druhy, dočkáte se zapojeného a vzrostlého živého plotu celkem brzy.

Jak často stříhat?

Rychlerostoucí druhy dřevin dokážou za rok vyrůst o 25 centimetrů, některé i o půl metru až metr. Aby ale byly od začátku pěkně husté, je potřeba je stříhat – až na jednu třetinu délky. Se stříháním ovšem počkejte, až sazenice zakoření, což je aspoň půl roku. Většině dřevin bude stačit jeden střih ročně, klasické listnáče jako buk nebo habr potřebují střih dvakrát ročně.



close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Buk lesní se dá hezky tvarovat

Nezapomeňte zalévat

Pokud koupíte levnější, ale prostokořenné sazenice, budete muset v prvních dvou letech rostlinám pomoci se zavlažováním – ještě nemají kořeny dostatečně vybudované na to, aby se zvládly samy zásobit vodou. O něco lépe na tom budou vzrostlejší dřeviny, které jste si koupili i s kořenovým balem. Ale i ty jsou jako mladé rostliny citlivé na sucho, takže je potřeba je podle potřeby zalévat.



Klasika

Mezi spolehlivé a známé dřeviny do živých plotů patří buk lesní, habr obecný, javor babyka, ptačí zob a bobkovišeň. Nemůžeme samozřejmě zapomenout na túji čili zerav západní.



Bambus

Pod tímto názvem se rozumí hned několik druhů, všechny jsou velmi rychle rostoucí a mrazuvzdorné. Pokud se rozhodnete pro druhy Pseudosasa japonica nebo Phyllostachys, počítejte s tím, že jsou invazivní – své kořeny rozprostírají do velké dálky, kde z nich pak vyraší nové rostliny. Je těžké se jich zbavit, proto není od věci sázet je například do betonového koryta.

close info Peter Turner Photography / Shutterstock.com zoom_in Phyllostachys aureosulcata dobře odolává zimě

Kryptomérie japonská

Je to stálezelený jehličnan, už podle názvu pocházející z Japonska, kde je velmi oblíbený. Má atraktivní či nezvyklý vzhled, rychle roste a zajímavě plodí. Roste hustě, takže vytvoří pěkný, neprostupný plot. Prospěje jí kyselejší půda, která by měla být vlhká – kryptomerie nesnáší sucho. Svědčit jí bude spíš než slunce polostín.



close info shutterstock.com zoom_in Kryptomérie japonská (Cryptomeria japonica).

Cypřišovec Leylandův

Mezi rychlerostoucími dřevinami patří ke sprinterům – za rok vyroste až o metr. I proto je ale potřeba ho často stříhat, a to dokonce třikrát za rok. Jen tak z něj později vznikne zapojený, hustý živý plot. Může růst i jako solitér, to se pak vytáhne až do výšky 30 metrů.

close info shutterstock.com zoom_in Cypřišovec Leylandův

