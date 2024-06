close info ATTOMY / Shutterstock

Tereza Pavcová 21. 6. 2024

Při nákupu v zahradnictví se vám to stane raz dva. Už z dálky vidíte nádherné květy, barvu, která by se přesně hodila do vaší zahrady, jenže přijdete blíž a… nic. Nevoní. Při šlechtění se za posledních sto let vůně růží skoro ztratila, pěstitelé ji totiž nějakou dobu nepovažovali za tak důležitou. V posledních letech ale zase nabývá na váze a kdo chce, ten si voňavé růže najde.

Podcast o léčivé síle květů si poslechnete přímo TADY: Jak je vybírat? Jde-li vám opravdu o vůni, je lepší vrátit se ke kořenům. Silněji většinu voní růže s přirozenou barvou , tedy růžovou a načervenalou. Voňavé růže už dnes ale najdete ve všech barevných variantách, jen je nutné víc hledat. Zároveň platí, že růže nejsilněji voní po ránu, případně v dusnu před bouří. V tu chvíli je tedy dobré vypravit se do zahradnictví. I když na druhou stranu pokud najdete voňavou růži odpoledne, je skoro jisté, že ráno bude vonět ještě lépe. A které tedy voní zaručeně krásně? close info Josie Elias / Shutterstock zoom_in Nejdéle v Evropě pěstovaná růže je právě ta galská. Růže galská Tu původní, růžovou, voňavou s jednoduchým květem, najdete občas i volně růst na mezi. Jde o jednu z nejstarších pěstovaných růží a v zahradnictvích ji objevíte i pod názvy růže francouzská nebo keltská. Dnes každopádně existuje mnoho variet téhle odrůdy, od světle růžových po fialové, a potěšíte se z nich spíš začátkem léta. Vůní si můžete být jistí v každém případě. close info Doikanoy / Shutterstock zoom_in Plné květy se spoustou nádherných lístků vás budou těšit polovinu léta. Růže stolistá Pochází nejspíš z Malé Asie a i tahle legendární růže se pěstuje velmi dlouho. Má především krásně plné květy, které na keřích najdete hlavně v červnu a červenci. Většinou jsou růžové, vzácněji i červenofialové nebo bílé. Stolisté růže dobře snášejí mráz, takže si k nim můžete vonět i ve vyšších polohách. close info Anita Ben / Shutterstock zoom_in Pole damašských růží možná brzy rozkvetou i v Levandulovém údolí. Růže damašská Jemně růžovou růži, která u nás kvete v průběhu června, v její domovině nepřehlédnete. V Bulharsku se pěstuje už od 17. století a na místních plantážích se sbírají ovětní plátky pro výrobu světoznámého růžového oleje. "Pěstovat se ji teď snažíme i u nás, uvidíme, co s ní udělá náš vítr, mráz a minerální podloží," říká v podcastu Helena Neumannová z Levandulového údolí. Až dva a půl metru vysoký keř se ale bude krásně vyjímat i na vaší zahradě.

