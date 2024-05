Schválně, kolikrát letos o prázdninách uslyšíte: „My chceme do zoo?“ Jestli vás ta, kterou máte nejblíž, už omrzela, zkuste se inspirovat našimi tipy. Krásné prostředí, velké výběhy, skvělé expozice i bohaté záchranné programy zaměstnají děti i dospělé na celý den.

Rozhovor o tom, jaké je řídit zoologickou zahradu, si poslechněte TADY:

Ta radost. To nadšení. To očekávání. Výlet do zoo. Možná jste to zažívali jako malí, možná to rozechvění cítíte i dnes. Zoologické zahrady jsou jedním z nejoblíbenějších prázdninových cílů.

Pobavíte se tu, poučíte, a můžete třeba přispět na některý záchranný program nebo pozvat zvíře na oběd. „Část krmení si můžeme pěstovat sami, zvlášť to zelené v létě, ale jinak k nám míří objemové vlaky plné potravy,“ říká v našem podcastu ředitel královédvorské zahrady Přemysl Rabas. Nejen do ní se můžete vypravit.

Safari park Dvůr Králové

Je to skoro jako ze Dvora Králové do Afriky za 5 minut. Tady se totiž rozhodli nejen chovat výhradně africká zvířata, ale uvidíte tu africké umění i běžný život, ochutnáte africká jídla a projedete se po safari jako byste opravdu byli v Africe. Komu by to bylo málo, může ještě zavítat do Galerie Zdeňka Buriana, kde najdete největší sbírku jeho prehistorických obrazů u nás.

Letní otevírací doba: 9:00 – 18:00

close info Profimedia.cz / Profimedia.cz zoom_in Pocit jako na africkém safari si užijete ve Dvoře Králové.

Papouščí zoo

Jedinou papouščí zoo v Evropě můžete navštívit v Bošovicích kousek od Slavkova u Brna. Nedávno slavila teprve deset let od otevření, ale už tu najdete přes 80 expozic s kakaduy, amazoňány, ary i mnohé další z prozatím padesáti druhů papoušků z celého světa.

Letní otevírací doba: 9:00 – 18:00

close info Profimedia.cz / Profimedia.cz zoom_in V Bošovicích uvidíte přes padesát druhů papoušků.

Zoo Praha

Jedno z největších turistických lákadel v hlavním městě má svou pověst zcela zaslouženě. Příběh místních goril, smutnou pouť lachtana Gastona nebo šimpanzího nezbedu Kámu zná skoro každý.

O důvod podívat se, kdo další s nimi sdílí zahradu, třeba v australském nebo africkém pavilonu. Úplnou novinkou je expozice Gobi, kde najdete nové výběhy koňů Převalského, ale taky pískomily, štíry, nebo hroznýška tatarského, který prý dal vzniknout legendě o olgoji chorchojovi.

Letní otevírací doba: 9:00 – 19:00

close info Profimedia.cz / Profimedia.cz zoom_in Program záchrany koní Převalského funguje v pražské zoo několik desetiletí. Teď dostali úplně novou expozici.

Zoo Plzeň

Druhá nejstarší zoologická zahrada u nás dnes chová nejvíc živočišných druhů v republice. Krom přírodních výběhů i vnitřních expozic tu najdete také český statek včetně domácích zvířat, nebo japonský pavilon nejen se zlatými rybkami. Plzeňská zahrada je navíc propojená s botanickou, vedle zvířat tak uvidíte růst rostliny, které patří na daný kontinent.

Letní otevírací doba: 8:00 – 19:00

close info Profimedia.cz / Profimedia.cz zoom_in Víte, jak se chovají rybky v Japonsku? Nemusíte tam jezdit, zjistíte to i v Plzni.

Zoo Zlín

Tematicky rozdělená zvířata čtyř kontinentů a uprostřed všeho pohádkový zámek Lešná se zátokou rejnoků nebo letní expozicí aligátorů. Zvířata tu najdete v prostředí co nejbližším tomu původnímu. Od loňska tu najdete třeba obrovské voliéry pro supy a další dravé ptáky, včetně budek pro hnízdění a dostatečného prostoru pro létání.

Letní otvírací doba: 8:30 – 18:00

close info Profimedia.cz / Profimedia.cz zoom_in V Lešné najdete zvířata ze čtyř kontinentů i krásný zámek.

Podkrušnohorský Safari Park Chomutov

Zoologická zahrada na břehu Kamencového jezera v Chomutově se pyšní největší rozlohou v republice a najdete tu i skanzen a evropské safari. Mimo ostatních záchranných programů se tu snaží vrátit u nás nezvyklého zubra do volné přírody. Evropských a asijských zvířat je ale pořádná kupa a při návštěvě zjistíte, jak vypadá charza, kolonok nebo rosomák.

Letní otevírací doba: 9:00 – 18:00

close info Profimedia.cz / Profimedia.cz zoom_in Díky snaze chomutovské zoo by se u nás mohl zubr vrátit do volné přírody.

Zoo Ostrava

Najdete tu nejen moderní expozice a pavilony – včetně nového Pavilonu evoluce, ale i modely a kosterní repliky vyhynulých a vzácných zvířat, několik hřišť a naučných stezek nebo safari asijských kopytníků.

S návštěvou navíc můžete mít i dobrý pocit, protože 3 koruny z každého vstupu jdou přímo na ochranu přírody. Součástí zahrady je i botanický park se 6 kilometry naučných stezek, kde najdete nejen téměř dvě stě let staré stromy nebo celou část věnovanou mokřadům a životu v nich.

Letní otevírací doba: 9:00 – 18:00 (o prázdninách do 20:00)

close info profimedia.cz / Profimedia.cz zoom_in Krmením lemurů se pobavíte v ostravské zoo.

Zoo Leipzig

Jestli se o prázdninách vydáte k našim západním sousedům, nenechte si ujít lipskou zoologickou zahradu. Krásně tu propojili klasicistní, už dávno nevyhovující pavilony s moderně vedenou zahradou. Krom venkovních výběhů, kde se prohání třeba asijský medvěd pyskatý, zamiřte do obřího skleníku Gondwanaland. Má několik pater, teče v něm umělá řeka, kde se můžete nechat provézt na lodičkách a když budete mít štěstí, uvidíte na břehu třeba lenochoda.

Letní otevírací doba: 9:00 – 19:00