3 méně známé ingredience do cukroví, které byste podle Josefa Maršálka rozhodně měli vyzkoušet

close info Marina Shanti / Shutterstock

Tereza Pavcová 3. 12. 2024 clock 2 minuty

Co jen to v těch čtverečkách je? Je to zvláštní, ale vynikající! A neměla bys ještě? Jestli je přesně to, co chcete slyšet při ochutnávání svého cukroví, jásejte. „Rád ochutnávám věci. A ani nemusí být úplně nové,“ říká v našem podcastu Josef Maršálek. Poradí vám ale, jak bude z vašeho cukroví ostatním přecházet zrak. Stačí malá změna. Třeba v koření.

Podcast o vánočním pečení najdete TADY: Třeba to tak taky máte. Stálice jsou jasně dané, o těch se nediskutuje. Přesto by se vám ale chtělo zkusit při vánočním pečení něco nového. Neokoukaného. Tu a tam trochu nové chuti. Nebojte, nejste v tom sami. „O Vánocích u mě není pro experimenty moc velké místo,“ přiznává pekař a cukrář Josef Maršálek v našem podcastu. „Spíš používám koření objevené na cestách a podobné vychytávky.“ Rád je doporučí i vám. Voňavé koření Turci i Indové si ho melou do kávy, pocítíte ho v celé řadě arabských, ale i třeba anglických dezertů. Je to kardamom. „V Česku se prakticky nepoužívá, ale udělá v pokrmu obrovské divadlo. Navíc neznám nikoho, komu by nechutnal,“ doporučuje Josef Maršálek luxusní koření, které je prý třetí nejdražší na světě. Je ale hodně výrazné a tak ho použijete jen opravdu málo. V kořenářství seženete celé sušené tobolky, stejně jako mletý kardamom, který můžete rovnou použít. Třeba do ořechového cukroví nebo vanilkových rohlíčků. close info Natasha Breen / Shutterstock zoom_in Kardamom patří do tradičních švédských pletenců, ale dobře mu bude i v českém cukroví. Sladké fazole V doporučeních a receptech českých cukrářů už je pár let najdete a jejich největším propagátorem je právě Josef Maršálek. Jsou to tonka boby, jinak taky tonka fazole – ve skutečnosti ale fermentovaná semena stromu silovoně obecného. V obchodech je najdete sušené, případně pastu z nich (tam ale pozor na cukr a aditiva, ať ani jednoho není příliš). Tonka dodává velmi specifickou, nasládlou příchuť, výraznou, jako má pravá vanilka. A hodí se vlastně všude tam, kam byste přidali její lusk. Oceníte ji ve vaječném likéru stejně jako v rohlíčcích. close info Steidi / Shutterstock zoom_in Tonka boby můžete vylouhovat v mléce, nebo nastrouhat kamkoli. Dodají specifickou sladkou chuť i vůni. Růžové zdobení Možná chcete jen trochu ozvláštnit cukroví, které v rodině milujete už po generace. Podobně to má i známý cukrář. „Pro mou rodinu a přátele nejsou Vánoce obdobím experimentů,“ podotýká. Jako lehkou obměnu, která na dělá parádu, ale nijak neohrozí tradici, navrhuje obměnu finálního zdobení. „Můžete cukroví krásně posypat sekanými pistáciemi nebo třeba sušenými drcenými lístky růží.“ Mimo sezonu je objednáte na internetu nebo objevíte u prověřeného bylinkáře. Pokud ale růže nestříkáte, nebojte se použít vlastní. Tradici pak prozáříte o to intenzivněji.

close info Carey Jaman / Shutterstock zoom_in Lístky růží dodají šmrnc jakékoli rodinné klasice. Související články close Podcasty Podcast: Bleskový vánoční úklid za den. Odbornice radí, jak na to close Podcasty Podcast: 10 minut navíc. A vánoční úklid stihnete v pohodě.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít