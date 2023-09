Podcast: tento trik na dozrání rajčat zná málokdo. Přitom je úplně jednoduchý!

Bojíte se, že vám nestihnou dozrát všechna rajčata? „Otrhaná nezralá rajčata určitě nezbavujte stopky,“ radí Jana Bucharová. V další epizodě podcastu iReceptář do ucha vám i prozradí, které další ovoce ještě lépe než jablko dokáže pomoci zeleným rajčatům uzrát a kdy je nejlepší rajčata otrhat. Co ale udělat ještě ve chvíli, kdy jsou rajčata na záhoně? Stačí jeden prostý trik.

Nezralá rajčata mohou být ve větším množství jedovatá – především jejich slupka obsahuje nebezpečný solanin, stejně jako syrové brambory. Právě proto je lepší nechat je doma dobře vyzrát. Jak? Poslechněte si v podcastu:

Nezralá rajčata do plata od vajec

Určitě jste slyšeli spoustu návodů na to, jak otrhaná zelená rajčata přimět k tomu, aby měla červenou barvu a k tomu i svou dobrou chuť a vůni. Všichni se shodují v tom, že je potřeba rajčata dát do papírové krabice nebo do dřevěných lísek, kartonových krabic, na plata od vajec – vždy jen v jedné vrstvě.

Přidejte jablko nebo banánovou slupku

Nebo můžete každé rajče zabalit do jemného balicího papíru a pak vyskládat do přepravky. Kouzlo pak způsobí přidané jablko nebo banán či jen banánová slupka. Toto ovoce totiž vylučuje plyn etylen, který pomáhá rajčatům dozrát. Po dvou týdnech se i ze zelených a tvrdých rajčat stanou rajčata voňavá červená.

Zelená rajčata uložte k dozrání Zdroj: shutterstock.com

Několik jednoduchých pravidel

Při umělém dozrávání je důležité držet se několika málo pravidel:

nechat na rajčatech stopku

trhat je, až když jsou dostatečně velká

přidat ovoce vylučující etylen

zabalit je do papíru

nevrstvit, aby se neotlačila

uchovávat při 18-20 °C, ne na přímém slunci

pravidelně kontrolovat

Rostliny rajčat vzhůru nohama

Další metoda spočívá v tom, že vytrhnete celou rostlinu i s kořeny a na tmavším, suchém místě ji pověsíte vzhůru nohama. Plody i na utržené rostlině dál mohou dostávat výživné látky, takže dozrají rychleji.

Rajče moc listů v této fázi nepotřebuje Zdroj: shutterstock.com

Trik zahradníků: Listy na polovinu

A co na záhoně? Pokud jsou rajčata ještě na keříčcích v zemi a nehrozí mrazy, můžeme jejich dozrávání podpořit jednoduchým trikem. Potřebujeme, aby rostlina posílala všechnu energii a živiny do plodů. Nemá tedy už smysl, aby se vyčerpával třeba růstem do výšky, nasazováním nových plodů nebo růstem listů.

Stačí ji tedy zbavit malinkých plodů, které nejen že nedozrají, ale dost nevyrostou, otrhávat nové květy a hlavně: otrhat nemilosrdně až polovinu listů! Začněte hezky odspodu – při zemi se mezi nimi drží ráda vlhkost, což je živná půda pro plísňová onemocnění. Navíc po protrhání listů se k plodům snáz dostane slunce, a to je to, co teď nutně potřebují.

