Chřipka, covid. Dali jste si loni očkovací dvojboj? A věděli jste, že to zdaleka nejsou jediné injekce, které se doporučují? „V zahraničí, i v rozvojových zemích, se třeba očkuje mnohem víc, než u nás,“ říká v podcastovém rozhovoru lékařka Ludmila Bezdíčková. „Na tom musíme zapracovat.“

S názory na očkování jako by se v posledních letech, zvlášť po pandemii, roztrhl pytel. Stejně silně zaznívají z obou stran a těžko se v tom vyznat. A skoro jako bychom zapomněli, že vakcíny chrání před některými zákeřnými nemocemi přes sto let. Některá onemocnění se díky nim podařilo úplně vymýtit, jiná zahnat pořádně do kouta.

close info Melinda Nagy zoom_in Čím jsme starší, tím pro nás mohou být i běžné nemoci nepříjemnější.

Jak to vlastně funguje? Není to složité. „Díky vystavení se nějaké složce mikroorganismu, který dokáže vyvolávat infekci, si tělo umí vyrobit protilátky a zaktivovat buněčnou imunitu. Pamatuje si tedy, jak se bránit,“ vysvětluje praktická lékařka.

V tom je ale síla i slabost očkování. Každé totiž chrání jen proti jedné infekci, případně skupině, a ne proti ostatním. Proto je dobré vybrat si po poradě s praktikem, která očkování jsou pro vás vhodná a „dopřát“ si pár injekcí. Alespoň po padesátce, kdy vás přece jen dokáže i běžná viróza potrápit víc, než před dvaceti lety.

Chřipka

Navzdory prvotní nedůvěře už jsme si na něj nejspíš všichni zvykli. Vakcína se samozřejmě v průběhu let zlepšuje a ačkoli nemusí vždy chránit úplně dokonale, částečnou ochranu, tedy tu proti horšímu průběhu nemoci, poskytuje vždy.

close info fizkes zoom_in I viróza může mít ošklivý průběh. Přitom není nic snazšího než nechat se očkovat.

Očkování proti chřipce se musí každoročně obnovovat. „Očkujeme obvykle od září do listopadu, ale teď vzhledem k počasí pokračujeme i v lednu,“ upozorňuje praktická lékařka. Očkovat by se měli nemocní z rizikových skupin, tedy třeba s onemocněním srdce, plic nebo dalším chronickým onemocněním, od šedesáti pak každý. Zdravotní pojištění hradí očkování od 65 let.

close info siam.pukkato zoom_in Kolem vakcíny proti covidu 19 se dodnes vedou vzrušené debaty. Jako u většiny ale pozitiva převládají nad nežádoucími účinky.

Covid 19

I když i proti němu zazněla řada výhrad, pořád platí, že rizikové pacienty chrání před těžším průběhem nemoci. „Třeba místo deset dní trvajících horeček je jen rýma,“ potvrzuje Ludmila Bezdíčková. Očkovat by se podle ní měli krom rizikových i všichni, kdo se třeba v rámci svého povolání setkávají s velkým množstvím lidí. Zdravotníci, učitelé, ale třeba i profesionální řidiči. Navíc je pro všechny zdarma.

Pneumokoky

Automaticky se toto nepovinné očkování nabízí dvěma skupinám. Malým dětem, respektive jejich rodičům, a také seniorům nad šedesát a chronicky nemocným. Chrání proti pneumokokovému zápalu plic a doporučuje se i všem mladším, kteří třeba trpí chronickým onemocněním plic nebo kouří. V dospělosti se očkuje jen jednorázově a od 65 let ho opět hradí pojišťovna.

RS viry

Loňské očkovací novinky si leckdo ani nevšiml. Přitom jde o očkování chránící před virózami způsobenými celou skupinou virů. Včetně takzvaných školkových rýmiček, které třeba malé děti často vyleží za jeden nebo dva dny, ale jejich rodiče a prarodiče s nimi bojují týden i déle. Zdarma je pro všechny nad 60 a také těhotné ženy, krom rizikových se ale zvlášť doporučuje třeba i obézním lidem.

close info Okrasiuk zoom_in Pár unavených dní v posteli místo týdnů v nemocnici za jednu injekci rozhodně stojí.

Černý kašel

Většina z nás se proti němu očkovala v dětském věku, dnes se ale doporučuje přeočkování proti černému kašli alespoň jednou během dospělosti. Například ženám ve třetím trimestru, ale i ostatním členům rodiny nastávajícího miminka a samozřejmě všem rizikovým skupinám s chronickým onemocněním. Přeočkování si musíte zaplatit sami, většina pojišťoven na něj ale významně přispívá. „Navíc je možné dávku podat v trojkombinaci s tetanem a záškrtem, které se také přeočkovávají, takže si ušetříte dvě injekce,“ uzavírá praktická lékařka.