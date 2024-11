Jednoduché, plné i načechrané jako chomáčky cukrové vaty. Na podzim jsou jich plné obchody i ulice. Takže málokdo odolá a alespoň jednu nádhernou chryzantému si pořídí. „Odolat se jim dá jen těžko,“ potvrzuje i naše zahradní odbornice Jana Bucharová. Když se o ni pak i správně postará, může klidně dělat radost zase za rok.

Jsou symbolem podzimu podobně jako dýně nebo vřesy. A možná proto, že existuje tolik rozličných druhů i barev, je milují skoro všichni. Každý si totiž mezi nimi vybere tu svou. Nebo třeba deset těch, které má nejraději. Potíž je, že i když si koupíte hrnkovou chryzantému a ne řezanou, ne vždy přežije pár týdnů. Potřebuje totiž trochu speciální péči.

Přes zimu do chladu

Začněte hned, jakmile si je přinesete domů „Zalévejte je přiměřeně a nebojte se i trochu přihnojit,“ doporučuje Jana Bucharová, odbornice na zahradní témata časopisu Receptář, která v podcastu odpovídá na všechny vaše dotazy ohledně zahrady.

close info Vera Shcher / Shutterstock zoom_in Aby krásně košatěly, potřebují chryzantémy pořádný střih. Nejen po odkvětu.

Až keřík odkvete, dopřejte mu pořádný sestřih. „Nejlépe za čtvrtým až šestým listem,“ doporučuje odbornice. Pak je přestěhujte na nějaké světlejší, chladné místo, kde ale nemrzne. Třeba na zasklený balkón nebo do studené, prosklené chodby. „Zalévejte jen tak, aby substrát nevyschl a to až do jara,“ dodává ještě Jana Bucharová. Tak si rostlinka odpočine a připraví se na další sezonu.

Na řízky

Na jaře díky tomu chryzantéma krásně obrazí. A pokud se jí bude opravdu dařit, můžete ji dokonce rozmnožit. Snadno se totiž řízkuje. „Řízky asi 7 až 10 centimetrů dlouhé zapíchněte do vlhkého substrátu a nechte zakořenit při teplotě mezi 15 a 20 stupňů Celsia někde, kde je vlhko,“ říká odbornice. Aby se pak keříčky pěkně rozkošatěly, počítejte opět s pravidelným stříháním. Klidně i několikrát během sezony.

close info pundapanda / Shutterstock zoom_in Až květinu přinesete domů, nebojte se ji přihnojit. A na jaře znovu.

Ven? To raději ne

Vysadit si chryzantémy, třeba koupené v zahradnictví, do zahrady, je velmi lákavé. Odbornice před tím ale spíš varuje. „Je to hodně nejisté a povést se to může jen u mrazuvzdorných odrůd. Vysazujte proto jen prověřené kousky.“ Pokud tedy chcete zkusit mít chryzantému na zahradě, kupte si ji tam, kde vám dokážou přesně říct, o jaký druh jde a co vyžaduje. Pak se možná příští rok dočkáte i kytice z vlastního řezu.