Zahradník sklízí z jedné rostliny až 40 kg okurek. Má ty správné sazenice!

Do skleníku i na záhon

Některé odrůdy okurek jsou přímo určené pro pěstování ve skleníku nebo fóliovníku, s jinými můžete ven. Na záhonu se bude lépe dařit polním okurkám, které tolik nerozhodí špatné počasí. U nakládaček platí, že zatímco v dobrých podmínkách budou prospívat odrůdy jemnoostné, do vyšších poloh se hodí ty hruboostné.

Jak si vybrat odrůdu okurek

Okurky jsou na pěstování velmi náročnou zeleninou, je to takzvaně plodina první trati. To znamená, že může být choulostivější a náročnější na správný poměr a množství živin. Dále je okurky potřeba dobře zalévat a chránit před chorobami a škůdci. Zálivka přitom není právě jednoduchá, protože rostlina má mělké kořeny. Ty jsou pak závislé na tom, jestli je včas a správně zalijete. Co s tím?

Mazané řešení zahradníků

Zahradníci přišli na skvělý fígl, jak okurkám přece jen zajistit dostatek vláhy a lepší odolnost proti chorobám i škůdcům. Zkombinovali totiž vlastnosti dvou rostlin, jak to známe třeba u ovocných stromů, kdy se na podnož roubuje vlastní odrůda, kterou budeme sklízet. Jako podnož u okurky slouží tykev fíkolistá, která vytváří skvělý kořenový systém. Díky němu dobře hospodaří s vodou a zvládne ztížené podmínky chladnějších oblastí nebo chudší půdy. Na ni se pak naroubuje některý z druhů okurek, na trhu najdete jak roubované nakládačky, tak i salátovky a hadovky. Cena takové sazenice je pochopitelně vyšší, ale každý, kdo to kdy zkusil, vám potvrdí, že úroda bude stát za to.

