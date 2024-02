Chystáte se o víkendu pustit do řezu stromů? Možná váháte, kudy do toho. Bojíte se, že strom poškodíte. Nebo se připravíte o úrodu. „Jediný správný řez neexistuje. Každá dřevina je jiná a podle toho je potřeba postupovat,“ říká v podcastu zahradník Vojtěch Ptáček.

O pěkném předjarním víkendu láká práce na ovocných stromech. Až z dílny popadnete pracovní rukavice, nůžky a pilu, možná se přistihnete že stojíte bezradně před stromem, který od loňska nějak divně narostl. Nebo si nejste úplně jistí, co letos podniknout s mladým stromkem, jak se o něj správně postarat. „Důležité je respektovat, jaký strom je, kde roste, a taky si vytyčit, jaký tvar mu chceme dát,“ říká odborník. „A neubližovat mu zbytečně. Ať nesprávnou péčí nebo špatnými nástroji.“

close info agrofruti / Shutterstock zoom_in "Raději uřízněte jednu celou větev, než abyste na ní udělali šedesát menších zásahů," radí odborník.

Méně ran

Způsobů řezu je mnoho a pokud chcete dopodrobna vědět, jak byste k němu měli přistupovat, určitě si pusťte epizodu podcastu, k níž se dostanete v úvodu článku. Co ale odborník rozhodně doporučuje z hlediska následné péče o strom i jeho hojení, je co nejvíc omezit počet výsledných ran, tedy řezů. Neznamená to, abyste strom opatrně oštipovali. Naopak. „Někdy víc prospěje jeden velký řez, prosvětlovací, než šedesát malých na jediné větvi,“ popisuje Vojtěch Ptáček. Proto je také důležité si před samotným řezáním promyslet, čeho chcete dosáhnout, jak strom vytvarovat, kde ubrat a kterým větvím naopak dopřát třeba víc světla.

close info ueuaphoto / Shutterstock zoom_in Kladívkové nůžky nejsou pro řez ideální, protože větev zmáčknou a nevytvoří hladký řez.

Hlavně ostré nástroje

Chcete to udělat opravdu správně? Pak jsou podle odborníka důležité dobré nástroje. Tedy ostré a čisté. "Je dobré si uvědomit, že strom je živý organismus a po řezu se musí hojit. Když ránu roztřepíte a zanesete do ní spolu se rzí infekci, zbytečně mu to ztížíte,“ vysvětluje.

Nepotřebujete nic speciálního, když budete chtít, vystačíte si s nůžkami a pilkou. Nůžky by ale měly být takzvaně dvoubřité, tedy se dvěma čepelemi, které jodu o sebe. Nikdy kladívkové, kdy jedna ostrá čepel dopadá doprostřed druhé silnější. Takové větev zmáčknou a špatně se pak hojí. Pilku zase Vojtěch Ptáček doporučuje jednoduchou, ale broušenou takzvaně vnitřním břitem, která je určená právě na stromy a řeže je hladce a čistě.

close info agrofruti / Shutterstock zoom_in Velké rány zatřete nejlépe stromovým balzámem. Zabráníte tak vniknutí škůdců i nemocí.

Zatřít nebo ne?

Spory se často vedou o zatírání řezných ran. „Je důležité u výchovného řezu mladých stromků, které se ještě neumí tolik bránit, a při udržovacím řezu u všech ran o průměru větším než pět centimetrů,“ popisuje odborník. Ošetřete je nejlépe stromovým balzámem, případně obyčejným latexem. „Alespoň zakryjte i ztrouchnivělé rány, aby do nich netekla voda a dřevo se dál nerozkládalo,“ dodává.