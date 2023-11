close info profimedia.cz

Eliška Krausová 7. 11. 2023

„Psi se mohou dožít vyššího věku než dřív,“ říká odborník. Co můžeme udělat, aby s námi opravdu zůstali déle? A na co všechno musíme u psích děděčků myslet? To se dozvíte v podcastu iReceptář do ucha, ve kterém byl hostem veterinář Jan Horák.

Nový podcast iReceptář do ucha si poslechněte tady: Kdo je psí senior Obecně se za starého psa považují ti nad 7 let, ale v praxi je to trochu jinak. „U velkých plemen, která se dožívají třeba šesti let, začíná seniorský věk mnohem dříve,“ vysvětluje veterinář Jan Horák. A na druhou stranu takový jorkšír může být mladý hodně dlouho, protože může žít i patnáct let. Stáří nemusí bolet Lidé automaticky počítají s tím, že starý pes se špatně hýbe, hůř jí nebo mu začne zapáchat z tlamy. Jenže všem těmto problémům se dá předejít nebo se dají ošetřit tak, aby pes zbytečně netrpěl. „Například existují léky na klouby, které stačí podat injekčně jednou za měsíc, a pes se mnohem lépe hýbe a netrápí ho tolik bolesti,“ říká veterinář. close info profimedia.cz zoom_in Péče o zuby je základ zdraví Proč najednou nežere? Může se stát, že váš pes najednou přestane jevit zájem o žrádlo, polehává, šetří energií. A vy nevíte, co s ním. Ovšem není potřeba se hned děsit nejhoršího, mohou ho totiž „jen“ trápit zuby! I pes může trpět parodontózou, tedy zánětem dásní, který časem vede i k vypadávání zubů. Zánět dásní s sebou nese bolesti, nechutenství, ale může být v konečném důsledku i život ohrožující.

Zánět není banalita „Od té doby, kdy se lidé začali důkladně starat o své zuby, zvýšila se doba jejich dožití. A u psů je to stejné,“ říká Jan Horák. Jak to souvisí? Bakterie, které v tlamě způsobují zánět (a zápach), se krví dostanou k srdci, játrům a dalším orgánům, které mohou napadnout. Starší pes už nemá tak dobrou imunitu jako pes mladý, a tak snáze takové nákaze podlehne. Jak na čištění zubů psa se podívejte ve videu z YouTube kanálu Argos Dog Training: Zdroj: Youtube Jako u dětí Než dáte hodně peněz za profesionální čistění zubů v celkové anestezii, začněte doma. Ideálně samozřejmě už od štěněte, které se ničeho nebojí a rychle se učí. S pomocí lákavých past a prstového kartáčku, nebo třeba i obyčejného, můžete postupně začít s čištěním zubů. Psa do ničeho nenuťte, za čištění ho odměňte, ať už pamlskem nebo třeba hrou s míčkem. Zdroj: www.avma.org, www.passeportsante.net

