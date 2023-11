„Stejně jako u lidí objevují se i u psů s vyšším věkem alzheimerovské změny,“ říká veterinář Jan Horák. Jak je u starého psa poznáme a jak jim můžeme předejít? To se dozvíte v podcastu iReceptář do ucha.

Už to není on

Podcast iReceptář do ucha si poslechněte tady:

Když je zmatený osmdesátiletý pán, nikoho to moc nepřekvapí. Ani to, že netrefí domů, nepozná své blízké nebo trpí úzkostí. Takové příznaky se mimo jiných přisuzují Alzheimerově chorobě. Paralelou v psím světě je pak takzvaná CCD neboli kognitivní dysfunkce – pes zkrátka ztrácí mentální schopnosti, s čímž souvisí pak i změny chování.

Hlavně ho zaměstnejte

Podobně jako u lidí u psů platí, že čím víc toho pes umí, zvládá, tím pomaleji bude jeho mozek degenerovat. Zjednodušeně řečeno – je z čeho brát. Kdežto pes uvázaný u boudy, který nemá žádné zaměstnání, sejde velmi rychle. Proto se věnujte u psa nejen dobré výživě, ale i pohybu a zaměstnávejte mu mozek. Učte ho povely, zkuste psí sporty, psí hlavolamy neboli hersenwerk.



close info profimedia.cz zoom_in Neztratil váš pes zájem o hru?

Příznaky nejsou všechno

Až si přečtete seznam příznaků, možná se vylekáte, že je váš pejdek ztracený případ. Myslete ale i na to, že když se jednou někde zapomene, ještě to nic neznamená – záleží totiž i na tom, jak často se mu to stává. Někdy za jeho změněným chováním může být i jiná nemoc - s nemocnými klouby se pes zkrátka hýbat nechce ani nemůže, se zánětem dásní nebude žrát a s infekcí močových cest se může počurávat.

Pes s demencí je zmatený, občas se někde zasekne, kňučí. Podívejte se na YouTube kanál BusterTheCockatoo:

Zdroj: Youtube

Pozorujte

Až 85 % případů demence u psů zůstává nediagnostikováno, tento test vám může napovědět.

Při odpovídání na otázky berte v potaz to, co se děje v posledních šesti měsících.

Pes…

… upřeně se dívá tam, kde nic není (na zeď, na zem, do prázdna)

… méně odpovídá na podněty (sluchové, zrakové)

… nepamatuje si cestu domů, ztratí se i na vaší zahradě

… zůstane trčet za nábytkem, v křoví

… má potíže obejít překážku

… zůstává na nesprávné straně dveří

… chodí v noci, štěká nebo kňučí v noci

… nepoznává známé lidi ani zvířata

… když páníček odejde, trpí úzkostí, i když tomu tak dřív nebylo

… je podrážděný, agresivní, bojácný

… nemá zájem o hlazení nebo hru (pokud je dříve měl)

… dělá doma loužičky či hromádky (dříve s tím problém neměl)

… hůř nebo vůbec nereaguje na povely

… nutkavé chování jako nadměrné olizování, točení dokolečka

… je těžké získat jeho pozornost

Pokud si na více než 5 bodů testu odpovíte ano, měli byste raději navštívit veterináře, aby vašeho pejska vyšetřil.

zdroj: denik.cz, starnouci-pes.cz