Na žampiony na zahradě zapomeňte. S touto houbou zaručeně uspějete

Tereza Pavcová 18. 10. 2024 clock 2 minuty

Zeleniny už máte plné záhony, ovocných stromků, co jste si jen přáli. Co teď? Možná začínáte pokukovat po houbách. Jaké by to asi bylo nemuset pro hříbky chodit až do lesa. Nebo aspoň pro žampiony. „Spíš to nepůjde, ale jsou jiné cesty,“ říká v podcastu Jana Bucharová.

Poradnu nejen o pěstování hub najdete TADY: Máte velikou zahradu s koutem, kde rostou nejenom smrky a jedle, ale taky pár listnáčů, křoví a lesní trvalky v podrostu? Ne? Pak si opravdu na žampiony nebo hříbky nechte spíš zajít chuť. „Lesní houby vypěstujete, jen pokud máte na zahradě opravdový les. S dřevokaznými je přitom mnohem méně práce a speciální podmínky nepotřebují,“ upozorňuje v podcastu odbornice na zahradní témata a redaktorka časopisu Receptář Jana Bucharová. Jestli máte rádi třeba hlívy nebo houby shiitake, je tohle možnost přesně pro vás. close info Saravut Biacharas / Shutterstock zoom_in Shiitake nebo hlívu tak vypěstuje i začátečník. Do dřeva Zatímco lesní houby musíte složitě nasazovat do půdy a pak doufat, že se uchytí, s těmi dřevokaznými je to o moc snazší. Stačí vzít špalek, nebo hned několik, a do něj navrtat vrtačkou se silnějším vrtákem či nebozezem kruhové otvory. Na půl metru dlouhém polenu jich může být rozložených třeba dvanáct nebo patnáct, pěkně po celém obvodu. Do otvorů pak naočkujete - tedy nasadíte – podhoubí houby, po které toužíte. Prodává se nejčastěji na připravených dřevěných kolíčkách a konkrétní návod najdete třeba na Planetahub.cz. close info Various images / Shutterstock zoom_in Houby můžete pěstovat i v pytlích. Ale ne na zahradě. Počkejte si S podzimem si člověk na houby vzpomene raz dva, zvlášť když nosí domů plné koše, jako posledních pár týdnů. Pro začátek zahradního pěstování je ale ideální jaro. Tak si raději pár měsíců počkejte a zatím naplánujte, kam špalky nebo kmínky umístíte, aby se jim nejlépe dařilo. Právě teď ale můžete polena připravit a houby takzvaně předpěstovat. Namočit do vody a nechat na chladnějším místě čekat. „Pro zakořenění houba potřebuje teplotu asi 15 až 20 °C. Díky tomu i začne v sezoně plodit rychleji,“ říká odbornice. close info fumoto_s / Shutterstock zoom_in Podzim je ideální pro očkování polen. Kmen až do domu Zdá se vám to všechno zbytečně složité? Nejste sami. Přesně z toho důvodu už najdete běžně v prodeji naočkované kmeny, které vám prodejce dodá včetně přesného návodu, jak si s kmenem nebo polenem poradit. Takže ho jen namočíte, umístíte do zahrady a pak v klidu počkáte, až budete moct sklidit úrodu. Související články close Podcasty O velikosti stromu rozhoduje údaj, o kterém většina Čechů neví. Sledujte tohle close Podcasty Opatrně se sázením cibulovin: Zvolíte špatný termín a zbytečně přijdete o peníze

