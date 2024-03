Rozrostlé trvalkové a bylinkové záhony jsou opravdové ozdoby zahrady. Jenže při zakládání můžete svádět věčný boj s plevelem. Přitom místo trhání a okopávání někdy stačí vzít si na pomoc obyčejný papír. Zajímají vás další tipy pro zakládání záhonu? Prozradí vám je v podcastu naše odbornice Jana Bucharová.

Zná to každý chalupář. Na jaře zryje nový záhon, vysadí sazeničky a těší se, že příště už třeba pokvetou. Jenže příště je záhon plný vzrostlého býlí a zamýšlené rostlinky abyste mezi nimi hledali lupou. Plevel má zkrátka větší sílu. A ačkoli jde mnohdy taky o krásné květy, není to důvod vzdát se těch, které jste na zahradu chtěli doplnit. Nezbývá vám tedy, než zakleknout a strávit víkend pletím. Příště to ale zkuste jinak.

Mulč zdarma

Až si zase objednáte balíček nebo koupíte nový kus nábytku, tak kartonovou krabici nevyhazujte, ale schovejte si ji právě pro tuto chvíli. Karton, tedy silnější papír, pak můžete použít jako přírodní mulč právě při zakládání záhonu. Když ho rozložíte kolem sazenic, nechá je volně se rozrůstat, zatímco nedovolí, aby mezi nimi plevel vyklíčil, nebo se alespoň rozrostl.

I v nově zrytém záhonu se totiž můžou schovávat odolné kořínky. A v kompostu, kterým záhon v dobré víře pohnojíte, zase můžete mít schovanou celou zásobu semen plevele. Jenže, když na půdu nebude svítit přímé slunce, nebudou mít šanci.

close info CraftRan / Shutterstock zoom_in Karton je stejně efektivní jako folie, ale přitom levný a ekologický.

Čistý papír

Instalace je jednoduchá. Použijte jen čisté, nebarvené kartony, třeba z výplní balíků nebo i ze samotných krabic. Odstraňte z nich veškerou lepenku krom té papírové, všechny sponky a cokoli dalšího, co do přírody nepatří.

Krabice rozřežte a na záhoně je pak rozložte co nejblíž kolem sazeniček tak, aby mezi krabicemi nebyly mezery – právě tam by plevel vykouknul. Aby vám mulč neodfoukl vítr, zatižte ho ještě pro jistotu kameny, alespoň na těch nejexponovanějších místech. Nebo můžete použít třeba polínka.

close info VH-studio / Shutterstock zoom_in Trvalky sázejte dost daleko od sebe, aby se mohly postupně rozrůst. Místa mezi nimi přikryjte kartonem.

Ochrana i výživa

Rozrůstání plevelu pochopitelně zabrání i jiné druhy mulče, nebo třeba vysypání prostoru mezi trvalkami štěrkem. Jenže karton půdu zároveň vyživuje. Celulóza, kterou obsahuje, navíc přitahuje žížaly.

Takže až se po pár týdnech vlivem počasí i jejich působení rozloží, záhon navíc pohnojí. Během té doby by měl plevelu zabránit v rozrůstání i rozmnožení. Že to zatím nestačilo? Není nic snazšího, než položit novou vrstvu. Za pár let, až se trvalky rozrostou, už se o případný plevel postarají samy.