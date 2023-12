close info Shutterstock

Tereza Pavcová 19. 12. 2023 11:00 clock 4 minuty

První republika, to nebyl svět filmů pro pamětníky. Hladové časy po válce i v době krize měly vliv i na vánoční vaření a pečení. „Mouku nebo cukr si ženy postupně šetřily a tak se i na svátečním stole mohlo objevit všechno, co se patřilo,“ vysvětluje Kristina Šemberová. A dělí se o tři recepty na cukroví, které se peklo, když bylo hluboko do kapsy.

„Za první republiky vnímali cukroví jako pamlsek, výjimečnou sladkost. Peklo se pokaždé jen pár kousků, žádná kila jako dnes. Hospodyně si dávaly záležet na tvarech a zdobení, používaly to, co měly doma nebo mohly koupit. Proto základ tvoří mleté ořechy, máslo, vejce, mouka, med. Běžné suroviny ozvláštnilo cizokrajné koření nebo citrusová kůra,“ vysvětluje Kristina Šemberová, autorka kuchařky Sladká první republika a projektu Retrovaření. Celkově se ale tehdejší cukroví příliš nelišilo od toho dnešního. A i když některé kousky jsou z dnešního pohledu vyloženě luxusní, následující tři recepty vám budou chutnat a přitom neskončíte s prázdnou peněženkou. close info Pavel Zábrodský zoom_in Perníková srdéčka nepotřebují rozležet a zdobení je jen na vás. Perníková srdéčka Recept na tyhle perníčky našla Kristina Šemberová v jednom prvorepublikovém sešitku. Můžete je jíst hned a když se do nich špejlí před pečením udělá díra, poslouží i jako ozdoba na stromek. Na 2 plechy utřete 2 lžíce teplého medu s 75 g cukru a 1 vejcem do hladké husté pěny. Přidejte 200 g žitné mouky, 1 lžičku jedlé sody, 25 g mletých pražených mandlí, nebo lískových oříšků, 2 lžičky perníkového koření a 50 g rozpuštěného másla. A vypracujte na hladké těsto, které trochu lepí. Zabalené ho nechte alespoň do druhého dne odležet v chladu. Pak ho rozválejte, z plátu silného asi 5–7 mm vykrajujte perníčky a pečte 12–15 minut v troubě předehřáté na 160 °C. Hotové perníčky můžete zdobit cukrovou polevou nebo nechat jen tak.

close info Pavel Zábrodský zoom_in Z perníkového těsta můžete samozřejmě vykrajovat jakékoli tvary. Doma mleté? Není nic snazšího než koupit perníkové koření v sáčku. Když si ho ale sami namelete a smícháte, můžete nejen přizpůsobit přesné složení vlastním chutím, ale rychle postřehnete, že takhle krásně ještě perníčky nikdy nevoněly. Jak na to? Podle nejčastějšího receptu smíchejte ½ lžičky mleté skořice, ¼ lžičky mletého zázvoru, ¼ lžičky mletého hřebíčku, ¼ lžičky mletého badyánu, špetku muškátového oříšku, špetku mletého pepře a špetku mletého nového koření. close info Pavel Zábrodský zoom_in Pomerančové placičky jsou plné citrusové kůry. Pomerančové placičky Recept na placičky, které trochu připomínají marokánky, byste našli v Dobré české kuchyni Marie Haškovcové. Perfektně do nich zužitkujete pomerančovou kůru. Můžete místo ní použít i větší množství kandované, pak ale Kristina Šemberová doporučuje ubrat cukr, aby placičky nebyly přeslazené. Nahrubo rozmixujte 25 g kandované citrusové kůry a z 1 pomeranče najemno okrájejte dalších 25 g čerstvé kůry. Smíchejte je v míse s 50 g mandlových třísek, 30 g cukru, 15 g hladké mouky. Rozpusťte 20 g másla a vmíchejte do něj šťávu z ½ pomeranče. Pečte na plechu vyloženém pečicím papírem malé kopečky, asi 15 minut na 180 °C. Zlatavé vyjměte z trouby, nechte vychladnout a nakonec, pokud chcete, je ozdobte polevou ze 40 g rozpuštěné hořké čokolády prošlehané se 2 lžícemi vody. close info Pavel Zábrodský zoom_in Hubinky můžete péct jen ze sněhu, nebo smíchat třeba s mandlemi, pístáciemi či karamelem. Kokosové hubinky Pusinkám se dřív říkávalo hubinky a patřily mezi nejoblíbenější cukroví kvůli jednoduché přípravě, malému množství surovin a neuvěřitelné variabilitě. Potřebujete jen bílky a cukr a jakmile z nich vyšleháte nadýchaný sníh, můžete do něj zužitkovat zbylé ořechy, čokoládu, sušené ovoce, kakao, koření. Pusinky navíc vydrží opravdu dlouho a můžete je i ozdobit oříšky, piniemi, čokoládou, kokosem nebo třeba karamelem. Na dva plechy promíchejte 3 bílky s 100 g moučkového cukru a šlehejte je ve vodní lázni až pěkně zpevní. Pak přidejte dalších 100 g moučkového cukru a šlehejte dál. Do pevného, lesklého sněhu zašlehejte kůru z ½ citronu a 120 g strouhaného kokosu. Směs přendejte do cukrářského sáčku a na plech stříkejte pusinky dle libosti. Pokud chcete, ozdobte je plátky mandlí a pečte v troubě předehřáté na 120 °C asi 1 hodinu. Pak troubu vypněte, ale hubinky v ní nechte úplně vychladnout. Související články close Podcasty Vánoční stromek v květináči má mnoho výhod. Vydrží několik let a nebudete řešit opadané jehličí close Podcasty Nezapomeňte na sváteční ozdobu hrobu: Tato rostlina pokvete celé měsíce video

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít