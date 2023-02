Hnojivo dokáže ovlivnit i barvu květů: Čím a jak hnojit? Je to důležité

Proč bychom měli zeleninu na zahradě nebo své pokojové rostliny vlastně hnojit? Vždyť v přírodě je taky nikdo nehnojí. A doopravdy fungují banánové slupky jako hnojivo?

Věděli jste, že hnojivo může ovlivnit barvu květů? A jak poznáte, že paprikám chybí vápník? Odpovědi na tyto otázky najdete v první epizodě našeho podcastu iReceptář do ucha. Hostem byla bioložka a vaše oblíbená autorka Jana Bucharová:

Není teď na hnojení příliš brzy?

Je pravda, že je zvykem zeleninu na zahradě či květiny na balkoně začít hnojit až tehdy, kdy potřebují posílit v růstu, kvetení nebo v násadě a růstu plodů. Jenže aby se semínka nebo sazenice uchytily, potřebují start v kvalitní zemině.

Příroda se o hnojení stará sama, i když to není na první pohled vidět. Části rostlin odumřou, zetlejí a tím půdu pohnojí. I my máme možnost takový koloběh částečně napodobit: kompost! „Je to úžasná věc, protože v kompostu proměníte zahradní odpad v hnojivo,“ vysvětluje Jana Bucharová, která byla hostem první epizody podcastu iReceptář do ucha.

Půda by měla být dobře promísená s kompostem či hnojem Zdroj: Shutterstock

Nejlepší trojkombinace? Dusík, fosfor, draslík

Určitě jste už v souvislosti s hnojením slyšeli zaklínadlo o třech písmenech: NPK. Co to je a proč ho rostliny potřebují? Tato zkratka znamená značky pro chemické prvky dusík-fosfor-draslík, bez kterých se rostliny na půdě vyčerpané opakovaným pěstováním neobejdou. Natož ty, které pěstujete v nádobách.

Dusík (N) urychluje růst listů, rostliny ho potřebují hlavně na začátku fáze růstu.

urychluje růst listů, rostliny ho potřebují hlavně na začátku fáze růstu. Fosfor (P) je dobrý pro kořenový systém.

je dobrý pro kořenový systém. Draslík (K) podporuje kvetení a zrání plodů.

Každá směs s označením NPK má však jiný poměr zmíněných látek, tak si dobře přečtěte, kdy a na co ji používat.

Hnojení banánovými slupkami – ano, nebo ne?

Jak nám řekla Jana Bucharová, hnojit slupkami lze, ale není to hnojivo univerzální. „Banány obsahují hodně draslíku, který podporuje kvetení. Dát je tedy k rostlinám okrasným květem je v pořádku.“ Na růst listů nebo plodů to však efekt mít nebude.

V uzavřeném otočném kompostéru můžete hmotu správně a pohodlně promíchat. Zdroj: Shutterstock

Recept na domácí hnojivo z kopřiv

Do nádoby dejte nasekané kopřivy, lehce upěchujte, aby sahaly asi do tří čtvrtin nádoby. Pak je zalijte odstátou vodou a nechte 3 týdny kvasit. Při kvašení bude vaše domácí hnojivo – kopřivová jícha – silně zapáchat, dejte tedy nádobu někam daleko od domu.

Pozor!

Důležité je hnojivo z kopřiv pořádně naředit, abyste rostlinám neublížili. Ideální poměr ředění je 1:50, takže na desetilitrovou konev stačí 200 ml kopřivového hnojiva.

Zdroj: Redakce časopisu Receptář