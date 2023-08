Podcast: 3 tipy odbornice, jak poznat les, v němž stoprocentně rostou houby

Každého houbaře v posledních dnech napadá, jestli teď už konečně rostou? Hřiby, ryzce, křemenáče, nebo klidně jen bedly a babky. Najdete je spíš v listnatých nebo jehličnatých lesích? A jak se vlastně pozná les, kde zaručeně rostou? „Stoprocentní jistotu nemáte nikdy,“ říká v podcastu iReceptář do ucha Markéta Vlčková. Určité známky, že se chystáte houbařit na správném místě, ale zná.

Další epizodu podcastu iReceptář do ucha, kde se dozvíte řadu zajímavostí o sběru i růstu hub, se pusťte TADY:

S Markétou Vlčkovou si v podcastu povídala redaktorka Tereza Pavcová. Zdroj: VLM

Tajemství v kruzích

O houbách se často říká, že rostou do kruhu, a Markéta Vlčková jen potvrzuje, že je to často pravda. „Řada hub tak opravdu roste, s oblibou to dělají bedly, pečárky, čirůvky či špičky. A proto když si na satelitní mapě najdete fotku louky a vidíte na ní kruhy tmavé trávy, rostou tam velmi pravděpodobně houby,“ popisuje. „Problém ale je, že tak neodhalíte, jaká houba tam roste a jestli se tam tedy máte vypravit na jaře, v červnu nebo až začátkem podzimu.“ A už vůbec nepoznáte, jestli jsou to houby jedlé, nebo zajímavé jen z odborného hlediska. To už musíte zjistit návštěvou terénu.

Budou tam jedlé nebo jedovaté? To zjistíte rozhodně až na místě. Zdroj: Shutterstock.com

Do lesa na jistotu

Jak tedy takový houbový les poznat? Nejdřív se podívejte na nebe nebo rovnou na teploměr. Když je totiž sucho a ještě k tomu horko, od třiceti stupňů výš, houby růst zarazí a nejspíš se domů vrátíte s prázdnou. Ten správný les pak hledejte podle vlhkosti lesní půdy – nesmí být vyschlá, ani tak z podhoubí nic nevyroste. Zkusit můžete taky aplikaci Českého hydrometeorologického ústavu, která pravděpodobnost míst, kde rostou, vypočítává podle aktuálních dat. Počasí ale není jediným ukazatelem.

„Obecně platí, že pokud je velmi husté bylinné patro, tam houby moc neporostou, tedy s výjimkou například kozáků,“ vysvětluje Markéta Vlčková. „Je dobré se také podívat, jestli na místě rostou vhodní mykorhizní partneři, tedy v létě lesy, kde rostou dub, buk, borovice nebo bříza.“

Zároveň ale sama říká, že zaručený návod na houbový les vlastně neexistuje. „Velmi často najdete les, který považujeme z různých důvodů za optimální, ale houby tam nerostou. Pak popojdete čtyři sta metrů, vypadá to tam úplně stejně a najednou nemáte pro houbu kam šlápnout,“ dodává.

Kde rostou prašivky, nemusí být žádné jedlé houby. Nebo jich tam naopak bude záplava. Zdroj: Shutterstock.com

Je tahle jedlá?

A jak houby správně sbírat, když už je najdete? První je samozřejmě na řadě samotné určení. Pokud chcete houby jíst, měli byste si být druhem stoprocentně jistí. Moderní aplikace pro chytré telefony přitom berte raději s rezervou. „Houbařské aplikace jsou možná zajímavá hračka, ale pokud jde o bezpečnost, opravdu je nemůžu doporučit,“ říká odbornice.

Spoléhejte raději na vlastní znalosti, atlasy, případně můžete využít i mykologickou poradnu České mykologické společnosti, kterou najdete na jejích internetových stránkách. Tak zůstane houbaření příjemným zpestřením procházky do lesa a nestane se z něj životu nebezpečný koníček.