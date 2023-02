Slimáci: Jak se jich na zahradě zbavit a ochránit před nimi malé sazeničky

Ještě než vypukne jaro se vším všudy, myslete i na to, jak uchránit mladé rostliny před slimáky nebo rovnou jak slimáky zlikvidovat. Jak na slimáky fungují pivní pasti, sůl nebo horká voda?

Co slimákům nejvíc chutná a co na ně platí? Jak si se slimáky poradili zahradníci v Anglii? Na tyto a další otázky najdete odpověď v poradně našeho podcastu iReceptář do ucha, kde vám byla k dispozici oblíbená autorka Jana Bucharová.

Na co slimáci zaručeně nevlezou

Slimáci mají rádi vlhko, temno, milují vysokou trávu, zanedbané zahrady a protože nemají příliš mnoho přirozených nepřátel, nemůžete se spoléhat na přírodu, že si s nimi poradí. Už dva či tři slimáci na metr čtvereční znamenají pohromu – nejen že jsou žraví, ale navíc se i bujně množí.

Jsou ale povrchy a materiály, kterým se vyhýbají – suchým a drsným, po kterých by se jim špatně plazilo.

Mezi řádky s listovou zeleninou nebo třeba s mladými sazenicemi rajčat nasypte nadrcené skořápky, seno, písek, piliny. Tato ochrana ovšem končí, když pořádně zaprší a materiál nasákne vodu – pak se stane pro slimáky snesitelnějším.

Plzáci nemají rádi suché a drsné povrchy Zdroj: Shutterstock

Kdo se slimáků nebojí

Plzáci španělští dorůstají do délky 12 centimetrů, ti lesní můžou mít až 15 centimetrů, což je pro řadu živočichů už velikost, kterou nezvládnou. Dokud jsou ještě malí, můžou si na nich pochutnat ropuchy, ježci nebo slepýši, ty velké si zas rádi dají indičtí běžci – veselé a velmi aktivní kachny. K životu potřebují vodu na koupání, střechu nad hlavou a další soukmenovce, protože je jim vlastní žít v hejnech.

S chemií opatrně

Existuje celá řada více a méně spolehlivých prostředků, velká část z nich ovšem není bezpečná pro další zvířata nebo děti. Existují zato už i granule pro ostatní živočichy nezávadné, které slimáky nezlikvidují, ale odpudí.

Opatrně se musí zacházet i se solí – kdybyste slimáky na záhoně jednoduše posypali, sice by jich jistě hodně pošlo, ale půda by byla zasolená a vaše úroda by tak jako tak nestála za řeč.

Sbírání a následná likvidace jsou nejspolehlivější Zdroj: Shutterstock

Staré, osvědčené, ale kruté způsoby

Slimáky můžete taky posbírat (v rukavicích nebo třeba grilovacími kleštěmi), dát do nádoby a zasypat solí nebo zalít vroucí vodou. Druhý postup vypadá krutě, ale je milosrdnější než pomalá smrt způsobená solí. Zasolené slimáky pak rozhodně nenechávejte v blízkosti záhonů, déšť by z nich sůl stáhl do půdy, kde by škodila rostlinám i dalším živočichům.

Pivní past Hladina piva nesmí sahat moc vysoko Zdroj: Shutterstock

Pivní pasti

Mezi zahrádkáři jsou velmi oblíbené pivní pasti. Jak na ně? Stačí vyhloubit mezi záhony díry a do nich vsadit uříznuté PET lahve tak, aby jejich okraj sahal asi 1 centimetr nad povrch. Dovnitř pak nalijete trochu piva a pak už jen čekáte. Hladina piva by neměla sahat moc vysoko – to aby se ti šikovnější slimáci nemohli bezpečně nalokat piva z pohodlí „břehu“ a pak zas dál okusovat saláty. Slimáci se v pasti utopí, ale pokud chcete mít jistotu, zlikvidujte je, nejlépe vroucí vodou. Aby se do pasti ale nenachytali užiteční brouci, můžete je vyložit síťovinou, po které brouci na rozdíl od slimáků vylezou ven.

