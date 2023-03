Kanadská borůvka versus Zimolez kamčatský

Máte rádi borůvky a to čím větší, tím lepší? Také přemýšlíte, jakému keříku by se na vaší zahradě dařilo? Bohatou úrodu pořádných plodů vám přinese kanadská borůvka nebo i méně známý zimolez kamčatský.

Co potřebuje kanadská borůvka a jak může stromům uškodit námraza? Odpovědi na tyto otázky a řadu dalších najdete v poradně podcastu iReceptář do ucha. Hostem byla Jana Bucharová.

Zásadní otázka

Než se vypravíte do zahradnictví pro keřík, který se vám na první pohled zamlouvá víc, potřebujete znát odpověď na zcela zásadní otázku: jak kyselá je půda na vaší zahradě? Kanadská borůvka (Vaccinium corymbosum) vám totiž na půdě s neutrálním pH nebude prospívat. Ke zdravému růstu potřebuje půdu s pH 4,5-5,5. A kdyby vás napadlo, že byste to vyzkoušeli s borůvkami z lesa, tedy borůvkou černou (Vaccinium myrtillus), nepomůžete si ani náhodou. Ta je totiž na pH ještě náročnější než její kanadská příbuzná.

Co s tím?

Pokud vás přece jen láká borůvka kanadská, připravte jí ještě před zasazením dostatečně hlubokou jámu, do které dáte buď speciální substrát pro kyselomilné rostliny nebo čistou rašelinu doplněnou o malou část třeba lesní hrabanky nebo kůry. Borůvky můžete samozřejmě pěstovat i v nádobách, v nich ovšem musíte pamatovat na hnojení, protože živiny se na takto omezeném prostoru rychle vyčerpají.

Borůvka potřebuje kyselou půdu Zdroj: Shutterstock

Jelikož je kanadská borůvka cizosprašná, potřebujete vysadit alespoň tři keříky různých odrůd. Existují odrůdy rané, polorané i pozdní, ale v každém případě plodí od poloviny prázdnin, často až do září. Sklízet bobule můžete postupně a abyste měli co sklízet, přehoďte přes keříky s dozrávajícími plody sítě – ptákům chutnají možná ještě víc než vám a mohli by vás o ni kompletně připravit.

Odolný a nenáročný keř z Kamčatky

Jak název napovídá, zimolez kamčatský (Lonicera kamtschaticum) pochází z dalekého Východu. Je tedy velmi odolný vůči mrazu a v našich podmínkách plodí už v květnu, často dřív než jahody. Je skromný nejen co se týče teploty, ale i půdy – ta může být na rozdíl od půdy pro kanadské borůvky i běžná, s neutrálním pH.

Stejně jako kanadská borůvka je zimolez cizosprašný keř a je potřeba vysadit blízko sebe dvě různé odrůdy.

Zimolez kamčatský Zdroj: Shutterstock

Verdikt: borůvka versus zimolez

Záleží na tom, co je pro vás rozhodující. Kdo preferuje spíš intenzivnější a sladší chuť plodů a nemá problém investovat trochu námahy a peněz do substrátu a hnojiv navíc, pěstuje kanadskou borůvku.

Pro nedočkavce a zahradníky s neutrální půdou je ideální zimolez kamčatský, který brzy plodí a není tak náročný.

A kdo chce mít přísun vitaminů, antioxidantů a jiných zdraví prospěšných látek nepřetržitě od května do září, vysadí si jak první tak druhé.

Zdroj: Redakce časopisu Receptář