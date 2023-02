Poradna: Většina lidí dělá zásadní chyby a ničí si kompost. Neděláte to taky?

Můžeme na kompost vyhodit všechno, co nám zbylo v kuchyni nebo na zahradě? Jaké děláme při kompostování chyby a existuje nějaké jednoduché pravidlo, co do kompostu patří a co ne?

Na tyto a další otázky najdete odpověď v poradně našeho podcastu iReceptář do ucha, kde vám byla k dispozici oblíbená autorka Jana Bucharová.

Zaručeně spolehlivý recept na zdravý kompost

Kompost je skvělý způsob, jak proměnit odpad ze zahrady i kuchyně v kvalitní hnojivo. Aby ale fungoval tak, jak má, musíte do něj dát ten správný poměr zelené a hnědé hmoty. Co to znamená? Na jeden díl zelené hmoty, tedy trávy či zbytků zeleniny a ovoce, se dávají dva a půl až tři díly hmoty hnědé, tedy suchého listí, větviček, kartonu, dřevěné štěpky, pilin, skořápek od ořechů atd. Zelená hmota je měkká a vlhká, hnědá spíš suchá, vzdušná.

Kompost je vegetarián a domorodec

Tady je jednoduchá pomůcka pro všechny, kdo váhají nad tím, co na komost vyhodit a co ne: představte si kompost jako vašeho souseda, kterému chutná všechno české, ale nejí maso. To znamená, že má rád zbytky ovoce a zeleniny, které se u nás pěstují (ne citrusy ani jiné exotické plodiny s výjimkou banánů).

Nepatří na něj maso ani mléko a výrobky z něj, protože při otevřeném kompostování nevzniknou teploty dostatečně vysoké na to, aby zlikvidovaly škodlivé mikroorganismy. Občas si pochutná na kávě i čaji, tedy na lógru nebo sáčkovaném a sypaném čaji, samozřejmě bez kovových svorek a běleného papíru. Nevadí mu karton ani skořápky od vajec.

Zalouží si trochu péče. Ale opravdu jen trochu a občas.

Abyste po pár měsících získali pěkný, voňavý kompost, stačí dodržovat několik málo věcí.

Kromě správného poměru zelené a hnědé hmoty, které by měly být promíchané a nasekané na menší kousky, se starejte i o vlhkost – moc mokrý kompost plný zelené hmoty bude hnít a zapáchat, moc suchý bude zrát jen pomalu – tak ho občas prolijte dešťovkou. Jednou za čas kompost proházejte, aby se do něj dostal vzduch. A pokud kompost pořád zraje pomaleji, naočkujte ho kompostem zralým, který proces urychlí.

V neposlední řadě dejte žížalám šanci se do kompostu probojovat – nestavějte ho na beton ani dřevo, ale třeba na pletivo s malými oky, kterým neproniknou hlodavci, ale užitečné žížaly ano. I ty urychlí zrání kompostu, protože ho provzdušní a pohnojí.

