Nejdražší pokojové rostliny světa: Tyto stojí hotové jmění! Máte některou doma?

Z pěstování pokojových rostlin se stala móda, a tak se ceny některých z nich vyšplhaly tak vysoko, že nad tím jen budete kroutit hlavou. Které pokojovky jsou nejdražší? A nemáte některou z nich náhodou doma?

Co vyžene cenu některých pokojovek až do desetitisíců? Může to být fakt, že se dají těžko sehnat, jsou mimořádně krásné, nezvykle zbarvené či tvarované nebo jsou tak náročné na pěstování, že za vzrostlý kus necháte původnímu majiteli hotové jmění. A samozřejmě čím větší, tím dražší. Takže jestli jste po babičce zdědili letitý fíkus nebo palmu, můžete se radovat.

Selenicereus Anthonyanus Zdroj: Shutterstock

Královna noci (Selenicereus Anthonyanus)

Tento kaktus má pilovitý tvar listů, díky kterému se jí dostalo také označení rybí kost. Vytváří nádherné květy, některé druhy kvetou jen v noci, odtud název. Je obtížné ji množit a pěstovat, takže vzrostlá rostlina je pak poměrně vzácná a drahá. Ovšem řízek zakoupíte i za 150 korun.

Tillandsia Xerographica Zdroj: Shutterstock

Tillandsia Xerographica

Tento sukulent se stříbrošedými listy roste epifyticky, to znamená, že se svými kořeny drží na stromech či kamenech, ne v půdě. Roste pomalu a vyžaduje zvláštní péči. Za třiceticentimetrovou rostlinu dáte kolem 700 korun.

Láčkovka Zdroj: Shutterstock

Láčkovka (Nepenthes)

Na první pohled úchvatná převislá masožravá rostlina, pro kterou je typická láčka, tedy list přeměněný na lapací orgán, jakousi past, ve které v přírodě skončí nejen hmyz, ale i drobní hlodavci. Vyžaduje vysokou vlhkost a specifické podmínky pěstování, což z ní činí vzácnou a drahou rostlinu. Malé koupíte i za 250 korun, vzrostlejší za 700 korun a víc.

Hoya Kerii Zdroj: Shutterstock

Hoya Kerrii

List ve tvaru srdce se dá pořídit za dvě tři stovky, ale vzrostlejší rostlinu s více listy, která kupodivu patří mezi liány, seženete za 700 a více korun. K dostání jsou i panašované varianty.

Anthurium clarinervium Zdroj: Shutterstock

Toulitka (Anthurium clarinervium)

Druh toulitky s tmavými, sametovými listy se světlým žilkováním patří mezi vzácnější druhy, takže je uvidíte běžně za cenu kolem 700 korun. Vyžaduje vysokou vlhkost a specifické podmínky pěstování.

Calathea Orbifolia Zdroj: Shutterstock

Calathea Orbifolia

Menší rostlinky pořídíte za dvě stě korun, ty přesahující 25 centimetrů už stojí ale přes tisícovku. Typické jsou pro ni oblé zvlněné, pruhované listy, na kterých se střídá zelená a stříbřitá barva.

Aglaonema pictum tricolor Zdroj: Shutterstock

Aglaonema pictum tricolor

Její listy vypadají trochu jako maskáče – má tři barvy, někdy se k odstínům zelené přidává i růžová. Jedná se o pomalu rostoucí rostlinu, která vyžaduje vysokou vlhkost. Menší pořídíte za 500 korun, větší v řádech tisíců.

Fikus lyrata

Tento druh fíkusu poznáte hned - má velké listy ve tvaru lyry, díky nimž je oblíbenou volbou pro výzdobu interiérů. Vyžaduje jasné nepřímé světlo a pečlivou zálivku. Za vzrostlejší kusy zaplatíte i 15 tisíc korun.

Rotschildova pantofle Zdroj: Shutterstock

Orchideje

Existuje mnoho druhů orchidejí, které jsou sběrateli vyhledávané, například orchidej zvaná Rothschildova pantofle (Paphiopedilum rothschildianum). Uměle vypěstovanou rostlinu pořídíte od tisícovky výše, za rostlinu skutečně dovezenou z Bornea, odkud pochází, jsou to tisíce dolarů. Má výjimečné květy a vykvete až po několika letech náročné péče.

Panašovaná monstera Zdroj: Shutterstock

Panašovaná monstera (Monstera deliciosa)

Vzrostlé kusy jsou drahé samy o sobě, ale pokud má rostlina listy výrazně bíle panašované, stává se raritou a sběratelé jsou za ni ochotni utrácet stovky až tisíce dolarů. Velké rostliny s výrazným panašováním stojí i 20 tisíc korun, v zahraničí mnohem více.

Zdroj: Redakce časopisu Receptář