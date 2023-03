Je pro začátečníka lepší štěně od chovatele, nebo starší pes z útulku?

Máte dobré srdce, a tak byste chtěli z útulku zachránit nějaké štěně? Zvlášť pro začátečníky to není moc dobrý nápad. „Štěně z útulku je jako kinder vajíčko, nikdy nevíte, co z něj vyroste,“ říká psí trenér Tomáš Nushart.

Existují hloupá psí plemena? Dá se odnaučit štěkání a vytí? Poslechněte si další epizodu podcastu iReceptář do ucha, ve které jsme si povídali se psím trenérem Tomášem Nushartem, autorem knihy a stejnojmenného podcastu Neštěkej na svého psa a zakladatelem on-line akademie Psichologie.cz.

Co vlastně chcete?

Než si domů přivedete psa, poctivě si řekněte, co od něj očekáváte. Vysnili jste si sportovního velkého psa, který s vámi bude běhat u kola a po horách? Nebo chcete mazlíčka do rodiny či spíš milého a nenáročného společníka pro babičku?

Hlavně aby byl hezký

Samozřejmě, že se vám pes musí líbit. Ale taky je potřeba vědět něco o tom, co takové konkrétní plemeno má v genech. Třeba jack russel teriér vypadá jako roztomilý pejsek, ale pořád je to teriér, který potřebuje nasměrovat svou energii na hru, pohyb, zaměstnání, jinak ji zacílí na váš gauč a boty. Nebo takový jezevčík! „Je to mnohem akčnější plemeno, než si o něm myslíme,“ upozorňuje psí trenér Tomáš Nushart. Když budete respektovat genetickou výbavu svého plemene a dáte psu to, co potřebuje, budete oba spokojení, ať už máte velkou zahradu nebo garsonku ve městě.

U dospělého psa z útulku aspoň víte že už víc nevyroste Zdroj: Shutterstock

Čistokrevný, ale bez papírů

Jestli na takový inzerát narazíte, jděte zas rychle dál. Protože to, co byste při pořízení údajně čistokrevného štěněte ušetřili, byste za chvíli téměř jistě nechali u veterináře. Kdo by měl čistokrevná štěňata, tedy od chovné feny nakryté chovným psem, nikdy by je neprodával bez průkazu původu, to by byl blázen! Do takového štěněte i jeho matky chovatel investuje spoustu času, peněz a zkušeností, takže cena za mládě se nutně pohybuje v desítkách tisíc korun.

Kdo vám prodává štěně za pět tisíc, je zkrátka množitel, kterému rozhodně na srdci neleží podmínky, v jakých pejsek přišel na svět. Může mezi sebou křížit psy příbuzné, nemocné, takže se vám ze štěněte doma může vyklubat nejen pes úplně jiného vzhledu, ale hlavně zvíře se zdravotními obtížemi, které se bude zbytečně trápit a za kterého dáte v konečném důsledku hodně peněz navíc.



Co ušetříte při koupi to možná brzy zaplatíte u veterináře Zdroj: Shutterstock

„Štěně od chovatele je větší sázka na jistotu – víte, co od plemene můžete čekat, povahově i zdravotně,“ vysvětluje Tomáš Nushart. Až budete mít vybrané plemeno, dívejte se po chovných stanicích. Pro lepší orientaci vám poslouží kluby, které sdružují právě chovatele určitého plemene nebo skupiny plemen. Na jejich fórech pak najdete tipy a postřehy, které byste jinde hledali těžko. A také tu dostanete doporučení na dobré chovatele.

Než si ho přivedete domů zkuste ho párkrát vyvenčit Zdroj: Shutterstock

Není třeba spěchat

Pokud se rozhodnete, že uděláte dobrý skutek a vezmete si psa z útulku, nespěchejte. Až vám nějaký padne do oka, běžte ho navštívit, sami nebo třeba s partnerem či rodinou, ať je vás na rozhodování víc. V útulku vás nechají psa opakovaně navštívit, můžete ho zkusit vzít na procházku, zkrátka – využijte příležitosti se navzájem lépe poznat. Protože i když si vezmete psa už dospělého, bude to závazek na dalších pár let, tak ať je vám spolu dobře.

Zdroj: Redakce časopisu Receptář