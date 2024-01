Pomáhají při léčbě virózy i bakteriální infekce. Léčí a zároveň podporují léky na předpis. Podporují imunitu a přitom jde o úplně přírodní prostředky. Vlastně běžné potraviny, které ale ve slabší míře dovedou to, co antibiotika. Co je na nich úplně nejlepší? Dost možná je máte doma ve spíži.

Začalo vás bolet celé tělo, špatně se vám polyká, během hodiny máte úplně ucpané dutiny. Nebo na vás sedl některý jiný jasný příznak, že se o vaše tělo pokouší nemoc. A nebo už jste možná dokonce byli u lékaře, vyzvedli jste si v lékárně pár krabiček na předpis a teď čekáte, až bude nejvhodnější doba vzít si první pilulku. Antibiotika jsou doslova magické léky. Než zaberou, tak to ale chvilku trvá. A než se to stane, nebo než vůbec zjistíte, jestli je opravdu potřebujete, můžete jejich účinek podpořit třeba následujícími pěti potravinami. Samy o sobě totiž mají silný antibakteriální, ale i antivirový účinek. Takže vám pomůžou, i když se nakonec ukáže, že vás přepadla jen viróza nebo chřipka.

close info Profimedia.cz zoom_in Cibulový sirup je účinný a sladký, většinou si ho rády dají i děti.

Cibule

Jíme ji skoro v každém jídle a přitom ani nevnímáme, že krom chuti je i velmi zdravá. Dezinfikuje, čímž pomáhá ničit bakterie, rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání a celkově uvolňuje dutiny. Aby na vás flavonoidy, které obsahuje, a silné silice působily, nemusíte ji vůbec chroupat syrovou. Zkuste si uvařit třeba cibulový čaj, který, ač se to nezdá, je moc dobrý, a při nemoci hlavně účinný.

Na kolečka nakrájejte 4 žluté cibule a zalijte je 2 litry vody. Přiveďte k varu, nechte vařit asi 5 minut a pak do hrnce přisypte 2 lžíce tymiánu nebo majoránky (tyhle bylinky jsou příbuzné a obě působí protizánětlivě). Nechte zchladnout a pijte teplý, jednu dávku každý den.

Med

Čaj s medem je při nachlazení jistota. Umí ale pomoct právě i při bakteriální infekci, musíte mu ale dát šanci. To znamená dávat si ho do vychladlého čaje, který nemá víc než 50 °C, nebo klidně po lžičkách a teplým čajem ho zkrátka jen zapít. Ještě účinnější je, když med spojíte s cibulí, třeba při výrobě už zmíněného čaje či sirupu.

close info Profimedia.cz zoom_in Med do čaje? Proč ne, ale až zchladne.



Na ten si budete muset počkat do druhého dne, ale čekání se vyplatí. 2 cibule nakrájejte na kostičky, zasypte sirupem nebo smíchejte se 4 lžícemi medu tak, aby obalil veškerou cibuli. Zakryjte a nechte stát do druhého dne, až cibule pustí šťávu. Pak jí co nejvíc vymačkejte do jiné nádoby, zalijte šťávou ze 2 citronů nebo 3 limet a uchovejte v chladu. Podávejte po lžících podle potřeby, skvěle funguje na bolavý krk. Chcete něco ještě lepšího? Pak můžete investovat do manukového medu, který prý dokonce zvyšuje účinky antibiotik a má na to laboratorní certifikát.

Česnek

Není to nic překvapivého, ale česnek je stejně jako cibule silnou zbraní proti všem nemocem. Navíc pomáhá taky posilovat imunitu a působí i protivirově a antimykoticky. Jednoduše všelék, i podle lidového léčitelství. Nejlepší je ale užívat syrový, protože tepelnou úpravou se část jeho schopností ztrácí. Pomáhá dát jednotlivé stroužky na pár hodin až den do mrazáku, pak jsou prý stravitelnější i pro toho, komu by jinak vadily čerstvé silice.

Můžete si samozřejmě koupit česnek v tabletách ještě lepší je ale připravit si třeba domácí sirup. Vyrobíte ho z 20 stroužků česneku rozmixovaného s 400 ml jablečného octa a stejným množstvím medu. Nechte týden odležet a pak pijte smíchaný s vodou, 2 lžičky denně.

close info Profimedia.cz zoom_in Česnek má téměř zázračné účinky. Nejlepší ale je konzumovat ho čerstvý.

Zázvor

Prospěšné jsou hned dvě látky, které žlutý kořen obsahuje. Zázvorové silice a gingerol. Nejlépe ale funguje čerstvý. Co s ním? Kořen velký asi 3 centimetry oloupejte (nebo nemusíte, když je pěkný), nakrájejte na plátky a hoďte do hrnce. Krátce povařte a jestli chcete své zdraví podpořit ještě víc, přihoďte lžičku kurkumy. Nebo, pro ochucená, můžete přidat 2 lžíce sušených brusinek a pár snítek čerstvého rozmarýnu. I ty vašemu zdraví jen prospějí. Popíjejte scezený, klidně celý den. Pomůže vám vypotit se a ulevuje i od bolesti v krku. Můžete ho osladit medem, ale na citron zapomeňte. Zatímco zázvor tělo prohřívá, citrusy ochlazují, a tak byste jeho účinek snižovali.

close info Profimedia.cz zoom_in Strouhaný křen zjemní jablko a jogurt.

Křen

Štiplavá pochoutka má nejen přirozeně antibiotické a protizánětlivé vlastnosti, ale navíc prý pomáhá po léčbě antibiotiky obnovit střevní mikroflóru. Což jsou při bakteriální infekci samá plus. Že je na vás moc silný? Zkuste čerstvý nastrouhaný křen zkombinovat se strouhaným jablkem a trochou bílého jogurtu. Zvýšíte příjem vitaminu C i prospěšných bakterií, zmírníte pálení a zlepšíte chuť.