Přijdete domů a bude tam. Nebo přijde o něco později. Už jen ta myšlenka vás otráví. Přitom před pěti, deseti nebo třeba čtyřiceti lety jste se nemohli dočkat, až se zase uvidíte. Těšit se na sebe přitom můžete i po opravdu dlouhé době. „Cesta vede přes nové hledání vášně,“ doporučuje v našem podcastu vztahová koučka Denisa Říha Palečková.

Zajímá ho jen, co bude k večeři. Už se na mě ani nepodívá, když přijdu do místnosti. Naposledy jsme spolu mluvili včera. O tom, že volaly děti. O víkendu budeme muset na chalupu. Kdyby tak jel radši sám. Nebo sama…

Jsou vám tyhle myšlenky povědomé? Možná i vy žijete ve vztahu, do něhož se vloudila každodenní otrávenost z partnera. Znechucení. A možná úplná lhostejnost. „Všechno často souvisí s tím, že v sobě uzavřeme určité potřeby a emoce,“ vysvětluje lektorka partnerských vztahů a vztahová koučka.

Najděte se

Pokud vás vztah vlastně přestal bavit, ale chtěli byste na něm ještě zkusit pracovat a zlepšit ho, doporučuje lektorka jednoznačně začít u sebe. „Kvůli vztahu často potlačíme sebe sami. Přizpůsobujeme se, rezignujeme na vlastní koníčky, zájmy, přátele.

Jenže pak sami přestaneme hořet,“ varuje odbornice. Vlastně se spolehneme na to, že naší životní náplní bude právě partner, případně společná domácnost, děti a tak podobně. Jenomže to ve skutečnosti nestačí.

Objevte svoje staré koníčk, najděte novou chuť do života. Promítne se to i do vztahu.

„Když s partnerem zažíváme nudu a nic moc nás nebaví, je dobré podívat se, co můžeme udělat pro to, aby nás život bavil. Abychom v tom nejlepším slova smyslu začali zase hořet,“ nastiňuje. Když najdete vlastní chuť do života, přinese to pozitivní vliv i do vztahu.

Odkryjte to

Někdy ovšem znechucená nebo lhostejnost nepřichází z nudy. Prožijete něco, co vztah negativně silně ovlivní.

Může to být nevěra, ale i „jen“ obyčejné dlouhodobé zklamávání, zanedbávání jeden druhého. Takové to stokrát nic. A které vy ignorujete. Nemluvíte o tom, rozhodnete se, že to zavřete pod pokličku. Protože to nic není. Nebo proto, že to moc bolí.

Začít odhalovat skryté emoce bude bolet. Pak ale bolest můžete nechat odejít.

Pokud je to i vás případ, nezbývá než tu pokličku otevřít. „Někdy to může být hrozně nepříjemné a ze začátku to může hodně bolet,“ upozorňuje Palečková. „I bolest je ale důležitá, protože když si jí projdete a podíváte se znovu na vlastní pohřbené emoce, můžou konečně odejít.“ A díky tomu začít vztah zase uzdravovat.

Vzdalte se

Jedním z důvodů, proč se může objevit ve vztahu otrávenost, může být paradoxně příliš velká blízkost. V tom, že jeden druhého bereme jako samozřejmost. A taky v tom, že člověku, s nímž jsme spolu velmi dlouho, snáz říkáme ošklivé věci, vyčítáme, ztratíme přirozenou vztahovou laskavost.

V hádce zkuste místo hromaděných výčitek jen stručně říct, co se vám nelíbí. A pak se stáhněte.

„Zkuste se vzdálit,“ radí koučka. Třeba díky na začátku zmíněným koníčkům a vlastní životní náplni. Tuhle strategii ale doporučuje používat i v hádce nebo třeba jen nepříjemné situaci. „Je to rada hlavně pro ženy. Bez emocí partnerovi řekněte, že tohle se vám například nelíbí, je to pro vás nepříjemné. A pak už dál nevyčítejte, nerozvádějte to přespříliš, stáhněte se. Nechte muže, aby to mohl zpracovat.“

Oceňte se

Zatímco ženy se často v dlouhém vztahu cítí přehlížené, muži zase nedocenění. „Udělal jsem přece deset věcí a ona vidí jen tu jednu, která není,“ popisuje situaci Denisa Říha Palečková. Snažte se proto zaměřit na to pozitivní a místo kritiky oceňte partnera za to, co dělá. Do vztahu tak přinesete celkově lepší energii a snáz tak znovu objevíte, co v něm vlastně máte.

Dotýkejte se. Alespoň pár minut každý den.

Dotkněte se

Dobrý partnerský vztah nemůže podle koučky existovat bez intimity. Je to ostatně to, co ho odlišuje od všech ostatních vztahů. „Tělesný kontakt považuju za nejsilnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob sbližování.“

Platí to navíc po pěti, stejně jako po čtyřiceti letech. „Stačí se obejmout a po vědomě vnímat partnera.“ Když se dokážete druhého každý den s láskou dotýkat, snáz se začne rozpouštět i nechtěná lhostejnost.