Už se to blíží. Měsíc a pár dní k tomu. Vyšilujete už teď nebo před tím raději zavíráte oči? Podle odbornice ale úklid, ani ten předvánoční, nemusí být nic stresujícího. „Stačí pár minut denně navíc,“ říká v našem podcastu Kateřina Brožová.

Rozhovor o úklidu před svátky na vás čeká přímo TADY:

Nakupování dárků, vyvařování a taky nezbytné smýčení všech (možná i rok) nedotčených koutů. Třeba jste se zvládli zrovna z téhle předvánoční tradice vyvléknout a svátky si užíváte v nefalšované pohodě. Jestli to není váš případ a potřebujete mít všechno dokonalé, ale zároveň propadáte pokaždé 23. prosince zoufalství, že jste to zase nestihli, chce to dobrý plán. A ten je prostý. Začít právě teď.

close info Ground Picture / Shutterstock zoom_in Deset minut denně. Možná trochu víc. Abyste se zbytečně nevyšťavili už během adventu.

Po malých krůčcích

Klíčem je v tomto případě nejen čas, ale taky správné pořadí kroků. Ty by vás přitom neměly nijak zahltit. „Podle vánočního to-do listu uklízíme každý den, ale jen 10, maximálně 15 minut navíc nad rámec běžného dne. Je opravdu rozplánovaný do celého měsíce tak, aby z něj nikdo nebyl vyřízený jako po víkendovém úklidu,“ popisuje Kateřina Brožová, kterou na sociálních sítích najdete pod profilem Úklid pro klid.

close info Yurii_Yarema / Shutterstock zoom_in Postarat se o pokojovky můžete klidně na začátku adventu, do Vánoc to (krom zalévání) vydrží.

Zmiňovaný to-do list – tedy postupný plán prací, kde si můžete pěkně odškrtávat - najdete na jejím instagramovém profilu přímo TADY a podobně jako jiné její to-do listy funguje jako podrobný návod, jak všechno zvládnout. V klidu a včas.

Kdo je tady špindíra?

Plán vás postupně provede všemi místy, které je potřeba doma uklidit. „Před svátky se logicky nevěnujeme třeba třídění skříní nebo úklidu sklepa. Ale zaměříme se na to, co budeme používat a co by nás třeba při oslavách rušilo,“ popisuje odbornice.

První na řadu proto přijdou spotřebiče, které dostanou zabrat už během vánočních příprav. „Pračka a myčka, protože jedou pořád dokola a očistu byste jim stejně měli dopřát zhruba každé tři měsíce. Zrovna v jejich případě opravdu stačí oněch aktivních deset minut. Poslední naopak bude trouba, která ještě dostane zabrat při pečení,“ vyjmenovává.

close info BongkarnGraphic / Shutterstock zoom_in Luxovat budete i na poslední chvíli. To ostatní ale může být dávno hotové.

Říct si dost

Možná si teď říkáte, že když je i to-do list podle odbornice rozplánovaný do měsíce, máte ještě přece čas. To byste se ale ošklivě pletli. „Nikdo nechce úklidem trávit celý advent. A i když je jasné, že i na poslední chvíli budete ještě třeba vytírat, to podstatné už by mělo být před svátky hotovo. Proto je seznam připravený tak trval jen do poloviny prosince,“ vysvětluje svůj záměr Kateřina Brožová. Abyste si pak mohli jen sednout, dát si nohy nahoru a kochat se svou dobře odvedenou prací. A konečně si svátky jednou užít bez úklidového stresu.