Objeví se nenápadně. Malí nezvaní hosté Jeden, pak druhý, ale za chvíli jich je celá dálnice. A štrádují si to přímo ke špajzu. „Mravenci opravdu doma nejsou příjemní společníci,“ říká v našem podcastu i zahradní odbornice Jana Bucharová. Přitom ale ví, jak je od vpádu do domu odradit bez použití nežádoucí chemie.

Poradnu nejen o odrazení mravenců si přehrajte TADY:

Možná si každé léto notujete spolu s Ivanem Mládkem písničku o mravencích v kredenci a přitom jim, zcela v protikladu k písni, líčíte domečky, odstraňujete načaté potraviny a když už jste hodně zoufalí, běžíte do obchodu pro sprej na jejich hubení.

Ne, že by snad tolik škodili v cukru. Jejich chodbičky ale ničí zdi a podlahy, můžou narušovat materiály a drobná škvírka třeba časem připraví cestu někomu většímu. Proto se jich obvykle snažíme v domě zbavit. Příště na ně vyzrajte a vůbec je nepusťte dovnitř. Zaručených způsobů je hned několik.

Tohle jim nevoní

„Přírodní zahradníci s oblibou doporučují skořici,“ vysvětluje Jana Bucharová. Ta totiž mravencům opravdu nevoní, ani nechutná. Obsypte jí místa, kde většinou mravence najdete vnikat do domu. Nebo klidně rovnou celý dům.

Protočily se vám teď panenky? Pak nezoufejte. Na mravence nemusíte používat drahou pravou skořici. Stačí ta nejlevnější, kterou koupíte v supermarketu. „Je jim to jedno,“ potvrzuje odbornice.

close info Avocado_studio / Shutterstock zoom_in Obyčejná skořice dokáže mravence odradit od vstupu dveřmi i oknem.

Neslaďte jim život

Mravence často láká sladká vůně a tak pomůže, když ji přebijete něčím kyselým. Do rozprašovače nalijte roztok vody a octa nebo citronové šťávy a postříkejte jím škvíry, jimiž se dostávají dovnitř. Kyselina v obojím by je měla odradit. Postřik sice budete muset opakovat, to ale platí pro všechny přírodní odpuzovače.

close info aomas / Shutterstock zoom_in Ocet nebo citronovou šťávu pohodlně nastříkáte do všech škvír a puklin.

Dál ani krok

Skořice nezabrala? Zkuste silnější kalibr. „Křemelinu koupíte v zahrádkářských, ale i chovatelských potřebách,“ říká odbornice. „A jestli chováte slepice, máte ji možná doma, protože se doporučuje používat do kurníku proti čmelíkům.“

Právě tuto bílou drť vezměte a nasypte mravencům na cestičky nebo místa, kudy se obvykle do domu dostávají. Dostane se jim do kloubů, znemožní jim pohyb a odradí je od další invaze. Navíc vydrží ze všech odpuzovačů nejdéle, právě proto, že působí mechanicky. Vyzkoušíte ji?