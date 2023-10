close info shutterstock.com

Eliška Krausová 6. 10. 2023

Máte tolik rajčat, že nevíte co s nimi? Hitem podzimu je recept na kečup pečený v troubě. Je to jednoduché a skoro bez práce. Co ještě na podzim potřebuje sklidit a čím uděláte radost své zahrádce? To se dozvíte v další epizodě podcastu iReceptář do ucha.

Další díl našeho podcastu si pusťte tady: Trouba v hlavní roli Recept na pečený kečup má své kouzlo v tom, že ho nemusíte hlídat. Stačí suroviny pokrájet, promíchat a šup do trouby. „Já dělám kečup podle blogerky Srdce z jeřabin,protože chutná přesně jako dobrý kečup z obchodu,“ říká redaktorka Tereza Pavcová. Tento sladký kečup chutná především jejím třem dětem, což bývají soudci nejpřísnější. „Nejen v tomto receptu se píše, že se má vše péct v troubě hodinu, pak přepasírovat a redukovat půl hodiny až hodinu v hrnci. Ale já to v troubě nechám zkrátka dvě hodiny, rozmixuju, přepasíruju a rovnou plním do čistých sklenic,“ říká ze své zkušenosti Tereza.

close info shutterstock.com zoom_in Nezapomeňte kečup zavařit Dodržujte poměry Mohlo by se zdát, že je téměř jedno, co do kečupu dáte, ale není to tak. K základnímu receptu určitě můžete přidat pálivou papričku nebo nešetřit česnekem, ale rozhodně neměňte základní poměr zeleniny. „Dala jsem místo jednoho jablka dvě. A přestože jsem pak ubrala cukr, byla tato várka zkrátka moc sladká,“ varuje ostatní naše redaktorka Tereza.

Podívejte se na YouTube kanálu Letitcook, jak kečup zahustit, když se vám zdá řídký: Zdroj: Youtube Neodbývejte sklenice Jelikož není v kečupu ani přehršel cukru, ani soli, octa, alkoholu ani tuku, je potřeba konzervovat ho sterilací, a to ve zcela čistých sklenicích. Dávejte si také pozor na víčka – pokud jsou jen trochu poškrábaná, rezavá, zavařená hmota se kvůli nim bude mnohem snáz kazit, což je vždycky škoda. Pokud ale nalijete kečup zahorka do sklenice, otočíte ji dnem vzhůru, po zchladnutí ho necháte v lednici a do týdne sníte, ničeho se bát nemusíte. Související články close Podcasty Podcast: Uskladněná jablka vydrží až do jara. Starodávný zapomenutý trik funguje neomylně close Podcasty Podcast: tento trik na dozrání rajčat zná málokdo. Přitom je úplně jednoduchý! Recept na pečený kečup Do hlubšího plechu vsypte 2 kila pokrájených rajčat, 2 pokrájené papriky a 4 cibule, přidejte 1 jablko na kostky, 5 oloupaných stroužků česneku a přidejte koření. V tomto případě zamíchejte do zeleniny 1 lžíci mleté papriky, 5 kuliček nového koření, 5 kusů hřebíčku, 2 bobkové listy a přilijte 100 ml octa. Pečte 1,5 hodiny při teplotě 180 °C nebo dokud nebude směs dost hustá s minimem tekutiny. Občas směs promíchejte, pak ji rozmixujte, propasírujte a dejte do sklenic. Doporučuje se sterilovat 25 minut při 85 °C.

Zdroj: gutekueche.de, haus-und-beet.de

