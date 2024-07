Záhony plné voňavých bylinek touží mít na zahrádce každý. A zaplnit je můžete třeba tak, že nařízkujete rostliny, kterým se u vás už daří dobře. Kdy se pustit do množení? „Klidně během celého roku. Když to ale uděláte teď, nejlépe se rozrostou,“ radí v podcastu naše odbornice.

Poradnu nejen o množení bylinek si poslechněte TADY:

Levandule, saturejka, rozmarýn. Nádherně voňavé bylinky, kterých byste možná měli nejraději plné záhony. Jenže kupovat spousty sazenic se zrovna nevyplatí. Přitom množení právě bylinek je snadné a téměř se nedá zkazit. Tak proč se do něj nepustit teď. Staré rostliny už tím nevysílíte a ty nové ještě stihnout do zimy pěkně zarůst do země.

close info La Huertina De Toni / Shutterstock zoom_in Řízkby měly být dlouhé alespoň šest centimetrů.

Pevný střih

Pravidla jsou jednoduchá. Každý řízek by měl být dlouhý alespoň pět nebo šest, ale klidně i deset centimetrů. Ustřihněte ho s už trochu dřevnatým stonkem, případně ho můžete i odlomit od mateční rostliny v patce daného stonku. V části, která přijde do země, ho zbavte všech lístků, ale přistřihněte klidně i ty na zbývajícím stonku. „Listy ho zbytečně vysilují a řízek potřebuje spíš kořenit,“ vysvětluje odbornice.

Dobré kořenění

Řízky je pak nejlepší zapíchnout přímo do lehkého, vlhkého substrátu. Třeba v květináči někde u severní zdi. „Přímé letní sluníčko nedělá řízkům dobře, je proto lepší dopřát jim spíš stín,“ říká odbornice.

close info Gv Image-1 / Shutterstock zoom_in Řízky máte můžete nechat zakořenit ve sklenici s vodou.

V některých případech si ani nemusíte připravovat truhlíky. „Třeba máta a meduňka ochotně zakoření i ve vodě. Jakmile ale vypustí kořínky, je potřeba je přesadit,“ dodává. Přímo do záhonů je pak můžete stěhovat už za pár týdnů, až trochu pominou největší letní horka a sazeničky nebudou vyžadovat tolik zalévání.

Které bylinky jsou vhodné?

Snazší výčet by možná byl, které vhodné nejsou. Řízkovat totiž můžete všechny bylinky, které alespoň trošku dřevnatí a dají se tedy snadno zapíchnout do substrátu kvůli kořenění. Zároveň platí, že jsou některé bylinky, u nichž bývá snazší udělat odkopky třeba celých trsů a ty přesadit. Patří mezi ně třeba máta, meduňka nebo oregano. Pokud se ale zrovna u vás nerozrůstají, můžete i je nařízkovat.

close info marcin jucha / Shutterstock zoom_in Řízkovat můžete všechny dřevnatěšjící bylinky. Třeba pažitka se ale rozrůstá v cibulkách a nenamnožíte tak ani petrželku.

Jinak snadno řízkujte třeba rozmarýn, saturejku, smil, majoránku nebo levanduli. Ty všechny se tímto způsobem rozmnoží snadno. „A velkou výhodou je, že dostanete geneticky naprosto stejnou rostlinu, jako je ta původní,“ uzavírá Jana Bucharová. Tak si naostřete nůžky a pusťte se do práce.