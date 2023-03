Rododendrony: Známá Giovanna Roklová má skvělé triky, aby na jaře úžasně kvetly

Manželka klavíristy a skladatele Rudolfa Rokla Giovanna může být na svou zahradu nad Berounkou právem pyšná. Kromě nádherných stromů tu má i přes složité podmínky krásné rododendrony. Chtěli byste recept na to, aby i vaše rododendrony každé jaro krásně a bohatě kvetly? Jakou potřebují péči? A dají se rododendrony pěstovat i v květináči? Přečtěte si, jaké stanoviště, půdu a hnojení rododendrony potřebují a jejich květy vám nejpozději napřesrok udělají velkou radost.

Je možné zlomit prokletí Českého krasu a vypěstovat i na tak vápenitém podloží rododendrony? Co všechno na své zahradě vysadila Giovanna Roklová, manželka proslulého klavíristy Rudolfa Rokla? A proč je špatný nápad vysadit si ginkgo bilobu v páru? To vše se dozvíte v další epizodě podcastu iReceptář do ucha:

Jaké stanoviště potřebuje rododendron

Rododendron neboli pěnišník či azalka vyžadují stín či polostín, neměl by ho ohrožovat silný vítr, který by půdu nadměrně vysušoval. Rododendron miluje kyselou půdu, a to může v některých oblastech představovat problém. „Profesor Švejcar (legendární český pediatr, pozn. red.), od kterého jsme zahradu koupili, mi řekl, že jeho žena zahradu neměla ráda, poněvadž na ní nerostly její milované rododendrony. Já jsem se ale rozhodla, že je tam prostě vypěstuju!“, řekla iReceptáři Giovanna Roklová. Jaký na to použila trik?

V zahradě Giovanny Roklové se rododendronům opravdu daří Zdroj: Giovanna Roklová

Jak připravit půdu pro pěstování rododendronů

Rododendrony se vysazují na jaře (od března do května) nebo na podzim (od září do listopadu). „Než keř vysadíte, připravte mu kyselou půdu – do vykopané jámy dejte vzdušnou, kyprou zeminu smíchanou s rašelinou,“ radí Giovanna Roklová. Jelikož má rododendron mělké kořeny, které rostou jen kousek pod povrchem, dají se jim podmínky dobře upravovat tím, že je budete zakrývat další kyselou zeminou, tedy lesní hrabankou, rašelinou, borkou. Aby mohl keř čerpat z povrchu živiny, je potřeba, aby půda byla kyprá, nikoliv jílovitá, hutná. Když nebude půda dost kyselá, listy rododendronu budou žloutnout.

Keře potřebují stín nebo polostín na závětrné straně, aby nevysychaly Zdroj: shutterstock.com

Čím hnojit rododendrony

Ideálním obdobím pro hojení rododendronů je jaro, nejzazším termínem pak začátek prázdnin, rozhodně keře nehnojte na podzim, to byste jim uškodili. Hnojte je kompostem nebo přímo hnojevm určeným pro rododendrony a azalky.

Nezapomínejte ani na správnou zálivku – nepoužívejte vodu rovnou z vodovodu! Ta je příliš zásaditá a vy potřebujete vytvořit rododendronům kyselé prostředí, proto zalévejte dešťovkou či vodou pořádně odstátou. Stálezelené odrůdy zalévejte i v zimě.

Rododendrony milují vlhké prostředí Zdroj: shutterstock.com

Jak pěstovat rododendron v květináčích

Zemina v květináči rychle vyčerpá své živiny a také snadněji vyschne než zemina na zahradě. Proto je potřeba keřík pravidelně hnojit a hodně dobře zalévat odstátou vodou, protože rododendron má na vláhu vysoké nároky.

Pěstovat se dá i v květináči Zdroj: shutterstock.com

Pozor na děti a zvířata

Rododendron je jedovatý, nejvíc toxických látek najdete v jeho listech. Po požití můžete mít potíže s dýcháním, v nejhorším případě může přijít i zástava srdce a smrt. Pokud máte podezření, že se vaše dítě otrávilo, vyvolejte zvracení a volejte na Toxikologické informační středisko (tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402).

Naučte děti, které rostliny jsou jedovaté a nebezpečné Zdroj: shutterstock.com

Zdroj: Redakce časopisu Receptář