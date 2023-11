close info profimedia.cz

„Některé pokojovky čistí vzduch i v noci,“ říká odbornice Jana Bucharová. Které to dokážou a jak to dělají, se dozvíte v další epizodě podcastu iReceptář do ucha, stejně jako to, co s nedostatkem světla pro rostliny nebo co dělat, aby se vám nekazila úroda jablek.

Nejen čistička! Je prokázáno, že pokojové rostliny dokážou čistit vzduch, a to nejen od vydýchaného kysličníku uhličitého, ale i od různých těkavých a dalších látek, které nás obklopují v nábytku, koberci a dalších materiálech. Přišlo se na to, že určité rostliny absorbují určité látky, tedy například že fíkus malolistý (Ficus benjamina)Teď dokáže z prostředí odstraňovat škodlivé látky, jakými jsou trichloretylen, formaldehyd a benzen, vesměs rozpouštědla. Navíc však rostliny, zvlášť ve větším množství, zvlhčují a mírně ochlazují vzduch.

Do ložnice? Je věčnou otázkou, zda je vhodné mít pokojové rostliny i v ložnici. Odpověď není ano nebo ne, ale „jen některé“. A to ty, které dokážou produkovat kyslík i v noci, tedy orchideje, aloe, nebo tchynin jazyk. Ostatní pokojové rostliny totiž spotřebovávají CO 2 ze vzduchu ve dne, zatímco v noci zas kyslík.

Pokojovky do ložnice: ano či ne? Tchynin jazyk (Sanseviera trifasciata) Sice jeho název není moc lichotivý, ale je to ideální pokojovka pro začátečníky nebo zahradnické lemply – vydrží totiž téměř všechno, od nepravidelné nebo slabé zálivky, přes nevhodné stanoviště až po roky strávené v malém květináči.

Tchýnin jazyk Toulcovka (Spathiphyllum) Vedle toho, že likviduje ze vzduchu formaldehyd či benzen, dokáže to i se sporami plísní. Dává přednost mírnému, rozptýlenému světlu. Nedostatek zálivky dá hned najevo svěšenými listy, takže není těžké poznat, kdy potřebuje další vodu.

Podrobné vysvětlení toho, jak NASA zkoumala čisticí schopnost pokojových rostlin, najdete na videu Quartz/YouTube.

Zdroj: Youtube Zelenec chocholatý (Chlorophytum comosum) Dalo by se říct, že je to nezmar a přežije všechno. Navíc se dobře množí pomocí výhonů na šlahounech, na jejichž konci vyrůstá kopie mateřské rostliny. V zimě ho nepřelévejte, snese i větší chlad. Dá se pěstovat i hydroponicky, tedy bez substrátu. Vypadá nenápadně, ale co se čištění vzduchu týká, je mezi pokojovkami nepřemožitelný.

Zelenec nese na svých převislých stoncích drobné bílé květy, později vyhání mladé rostlinky. Aloe pravá (Aloe vera) Je vhodná do ložnice, protože produkuje kyslík i v noci. Nesnese přemokření, vyhovuje jí půda s příměsí písku. Má krátké kořeny a těžké dužnaté listy, proto je lepší vsadit ji do těžkého, stabilního květináče.

Ledviník ztepilý (Nephrolepsis exaltata) Jako ostatní kapradiny je ideální do koupelny – má tam sice méně světla, zato vysokou vzdušnou vlhkost. Nesvědčí mu průvan a přímé slunce.

Ledviník ztepilý zkrášlí každou koupelnu Toulitka (Anthurium) Má mnoho variet, nejsnáze se pěstuje Anthurium scherzerianum se sytě červenými květy, které vás budou těšit několik týdnů. Dělá jí dobře rozptýlené světlo, teploty nad 18 °C a bohatá zálivka, rostlina však nesmí stát ve vodě.

