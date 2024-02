Každý rok zoufale zkoušíte pěstovat papriky a skoro nikdy se to nepovede? Zkuste naše tipy, jak podpořit klíčení i růst. „Klíčové jsou prostor, světlo a teplo,“ říká naše odbornice Jana Bucharová. A doporučuje tři investice, které se vám rozhodně vrátí na úrodě.

Na první pohled se to zdá snadné. Koupíte dobrá semínka, vysejete, přesadíte, zaléváte, pěstujete, sklízíte. Tak proč to nikdy takhle snadno nefunguje? Zvlášť s paprikami. Někdo to zkouší rok co rok znovu, jiný to řeší nákupem sazeniček od prověřených pěstitelů. Zkuste to tentokrát s našimi prověřenými radami. Když se jich budete držet, měli byste se konečně dočkat pořádné úrody.

close info Elena Fedorowa zoom_in Aby zesílily, potřebují semenáčky dost světla, tepla a nepříliš bohatou zálivku.

Propustný substrát

Pro papriková semínka i semenáčky je to nezbytná nutnost. Jana Bucharová proto doporučuje koupit substrát určený přímo k výsevu. Pokud ale máte vlastní kvalitní zeminu nebo rovnou kompost, nebojte se je použít. Jen je vylehčete. Smíchat ji můžete s pískem, pro klíčení a pěstování sazeniček je ale mnohem lepší perlit. „Díky malým kuličkám z hornin přebytečná voda proteče a předejdete tak přemokření kořínků.“

close info ZhakYaroslav zoom_in Ze sadbovače snadno vytáhnete sazeničku k přesazení.

Semínka rovnou do sadbovače

Jistě, pěstovat se dá v podstatě v čemkoli. Jenže zrovna semínka a sazeničky paprik jsou dost náchylné a tak jim trochu vyjděte vstříc a pořiďte jim pořádný domeček. „Nejlepší je v tomhle případě plastový sadbovač, který vydrží několik sezon,“ doporučuje odbornice. „Do každé komůrky dáte jedno semínko a až vyroste malá sazenička, i s celým obsahem ji přemístíte do většího květináčku. Existují samozřejmě i papírové nebo třeba kokosové sadbovače, ty si ale nechte spíš pro rostliny, které můžou hned po prvním růstu přijít do záhonu.“ Náchylnější papriky si u vás totiž pobudou delší dobu a krom stěhování budou k dobrému růstu potřebovat další kroky.

Jako ve skleníku

„Sadbovač často nejen s podmiskou, kam odtéká voda, ale i s krytem. Určitě ho použijte, alespoň ze začátku totiž udrží správné klima,“ doporučuje Jana Bucharová. I na okně tak budou papriky trochu jako ve skleníku a lépe se jim poroste. Důležité je i zmíněné okno. Nejklépe to jižní, které většinu dne nic nestíní. Že ho nemáte k dispozici? „Zvažte umělé osvětlení, jednu malou zářivku nebo LED lampičku, a co nejvíc ji přibližte k sadbovači.“

close info Sasha Bolt zoom_in Do opravdového skleníku patří až vzrostlé sazenice.

Teplo odspoda

Máte doma elektrickou dečku do postele? Kvůli paprikám se jí zkuste tohle jaro vzdát. Nebo jim kupte vlastní podložku, která jim pěkně přitopí a podpoří klíčení i růst. „Papriky jsou totiž velmi teplomilné a když je teplota pod 25 °C, často ani nechtějí klíčit,“ popisuje odbornice. Pak už stačí jen hlídat, dečku nepolít, a čekat. Až to začne klíčit.