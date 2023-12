„Se správnou péčí mohou narcisy a hyacinty, které jste teď koupili rychlené, pěkně kvést i příští rok,“ říká odbornice. Jak to udělat, čím bojovat proti sviluškám na pokojovkách nebo zda brambořík přežije zimu se dozvíte v podcastu iReceptář do ucha.

Vánoční popelky

V adventu jsme si zvykli kupovat hvězdice, vánoční kaktus nebo amarylis. Ale čím dál častěji se v obchodech objevují – nejčastěji spolu s vánočními dekoracemi v ozdobných nádobách – i rychlené cibuloviny, tedy hyacinty a narcisy. Vedle výše zmíněných se prosazují pomalu, ale mají jednu velkou výhodu: zatímco hvězdici každý po svátcích vyhodí, protože brzy sejde, cibuloviny jsou houževnaté a se správnou péčí zas vykvetou.

Co potřebují

Cibuloviny mají rády chladnější prostředí, ve velkém teple obývacího pokoje příliš brzy vyrazí a vykvetou a jejich květy rychle odejdou. Pokud si jejich krásu chcete užít po delší dobu, nechte je v chodbě či předsíni, kde je chladněji. Zalévejte je spíš střídmě než bohatě a nevystavujte je přímému slunci, postupně odstraňujte odkvetlé květy.

Síla přírody

Cibulka je zásobárnou energie a živin a dokáže přežít i drsné podmínky. Ovšem koloběh jejího života není úplně jednoduchý, cibulovina potřebuje projít obdobím chladu až mrazu, aby pak mohla dobře kvést. „Rychlené cibuloviny prochází složitým procesem, kdy se za přesně stanovených podmínek cibule podchlazují. Takový proces je pak pro cibulky vyčerpávající a ony si po odkvětu zaslouží odpočinek,“ vysvětluje Jana Bucharová, odbornice našeho podcastu iReceptář do ucha.

close info profimedia.cz zoom_in Chladná krása hyacintů

Aby zesílily a mohly kvést

Co lidé běžně po Vánocích s cibulkami dělají? Většinou je nechají v květináči uschnout, aby je pak vyhodili, ti spořivější jim odříznou listy i stvoly a hned je vsadí do země. Jenže jak jsme si řekli na začátku – cibulka je zásobárnou energie pro budoucí rostlinu a aby mohla energii později vydat, potřebuje ji nejdříve načerpat. A to se jí podaří jedině tak, že jí nějakou dobu ponecháme listy. Když ji pak dáme v květináči na světlé místo, může v listech probíhat čile fotosyntéza.

Jak se postarat o cibulky po odkvetení, vám ukáže Balconia Garden/YouTube:

Na jaře, nebo na podzim?

Po několika týdnech, kdy jste nechali rostlinu pracovat a čerpat energii, je načase ji nechat opět usnout. Stačí ji dát na tmavší místo a postupně omezovat zálivku. Jakmile začnou listy uvadat a zasychat, se zálivkou přestaňte. Suché listy odstraňte. Cibulku vyjměte a …. A teď přichází okamžik rozhodnutí: můžete takový proces protáhnout od Vánoc do jara a cibulku vsadit rovnou do země – pokud nejsou vyloženě silné mrazy, měla by to bez úhony přežít.

Nebo, a to doporučuje naše odbornice, ji nechte na suchém tmavém místě odpočívat až do podzimu a teprve pak ji vsaďte do země. Na jaře dalšího roku ji přihnojte a můžete se těšit na nové květy. Teď už bude mít rostlina svůj přirozený cyklus růstu, kvetení a odpočinku .

